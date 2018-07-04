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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:16

Molla rejimine inat 9 bin kilometre yol yürüdü

İranlı Kamuran İran’da ki baskıcı molla rejimini protesto etmek için İsveç’ten İran’a yaya olarak yürüyor. Kamuran, demokrasi yürüyüşünün 11. Ayında bir çok ülke ve kenti gezerek Sivas’a ulaştı.İran’da yaşadığı siyasi...

Molla rejimine inat 9 bin kilometre yol yürüdü
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İranlı Kamuran İran’da ki baskıcı molla rejimini protesto etmek için İsveç’ten İran’a yaya olarak yürüyor. Kamuran, demokrasi yürüyüşünün 11. Ayında bir çok ülke ve kenti gezerek Sivas’a ulaştı.

İran’da yaşadığı siyasi meselelerden dolayı İran’ı terk edip İsveç’e yerleşen Kamuran Ghaderi bir zamanlar ceza evinde yatmak zorunda kaldığı İran’da ki baskıcı molla rejimini protesto etmek için ilginç bir eylem başlattı. İran’da ki rejimin baskıcı tutumuna dikkat çekmeyen İsteyen Ghaderi 11 ay önce İsveç’ten yaya bir yürüyüş başlattı. Bugün yıkılmış olan İran Krallığına ait bayrağı yanında taşıyan İranlı, yürüyüşü sırasında ki tüm ihtiyaçlarını yanındaki üç tekerlekli el arasında taşıyor. Enerji ihtiyacını mini güneş panelleri ile karşılayan ilginç protestocu, geceleri yanındaki çadırı kurup konaklıyor. 11 ayda 9 bin kilometre yol yürüyerek bir çok ülke ve kent gezen Ghaderi yürüyüşünü İran’ta tamamlamayı planlıyor.

Ghaderi, Uzun yolculuğu sırsında her hangi bir tehlike ve sorun yaşamadığını belirterek, sadece sık sık polis ve jandarma tarafından durdurulup sorgulandığını ifade etti. Yaptığı açıklamada, “İranlıyım. Ailem İsveç’te yaşıyor. İsveç’ten İran’a yürüyorum. Şuan Sivas’tayım. İran rejimini protesto etmek için yürüyorum. İran rejimi diktatör. Yürüyerek protesto ediyorum. Ülkem için demokrasi istiyorum. Yaklaşık 11 -12 aydır yoldayım. Yolculuğum da bir sorun ile karşılaşmadım. Türkiye çok güzel. Türkiye insanı çok güzel.”dedi.
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