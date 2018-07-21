Motosiklet ile simit taşıdı

Kilis’te, trafikte seyir eden bir motosikletin arkasında yolcu olarak binen kişinin 2 büyük tepsi simit’i taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.Nüfus ortalamasına göre, Türkiye’de en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, ulaşımın...

Kilis’te, trafikte seyir eden bir motosikletin arkasında yolcu olarak binen kişinin 2 büyük tepsi simit’i taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.

Nüfus ortalamasına göre, Türkiye’de en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, ulaşımın büyük bölümü motosiklet ile yapılıyor. Motosiklet zaman zaman taşımacılıkta dahi kullanılıyor. Motosikletin sürücüsü arkasına bindirdiği yolcunun eline büyük iki tepsi aldı. Trafikte seyir eden motosiklet ilginç görüntüler oluşturdu. Trafikte simit taşıyan motosiklet ve üzerindekilerin görüntüsü kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.