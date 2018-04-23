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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:43

Motosiklet kullanıcısı annelerin çocuklarından sürücülere uyarı

Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi anneler ve çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayınladıkları video ile sürücülere uyarılarda bulundu.

Motosiklet kullanıcısı annelerin çocuklarından sürücülere uyarı
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Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi anneler ve çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayınladıkları video ile sürücülere uyarılarda bulundu.

Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi kadın sürücüler ve çocukları, 23 Nisan’a özel trafikte güvenlik konulu bir video çekti. Annelerin çektiği ve çocukların oynadığı video klipte motosiklet kullanıcıları ve diğer araç sürücülerine uyarılar yer aldı. Kamera karşısına geçen çocuklar, sürücülerle, "Yaşamayı severim kurallara uyarım. Motosiklet için lütfen aynalara iki kez bakın. Aşırı hız öldürür. İlk yardımda bilinç hayat kurtarır. Olmasın yollarda ölüm, saygıdır trafikte çözüm. Kapıyı açarken dikkat et öldürme. Trafik kültürü kanunlarla değil, saygıyla gelişir..." mesajlarını paylaştı.
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