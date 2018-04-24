Motosiklet tutkunları, ’güvenli sürüş’e dikkat çekmek için Tavşanlı’da bir araya geldi

Motosiklet tutkunları, güvenli sürüş tekniğine ilgi çekmek için Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde buluştu.Kütahya Riders 43 ve Dumlupınar Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu (DUMOST) motosikletleri ile düzenledikleri gezi, renkli görüntülere...

Motosiklet tutkunları, güvenli sürüş tekniğine ilgi çekmek için Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde buluştu.

Kütahya Riders 43 ve Dumlupınar Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu (DUMOST) motosikletleri ile düzenledikleri gezi, renkli görüntülere sahne oldu.

Motosiklet tutkunlarından Yılmaz Dörtpırtı, "Amacımız sürüş güvenliğine dikkat çekmek. Yaptığımız sürüş etkiliklerinde sürüş güvenliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çevre yollarında kenarlarda bariyerler var ve bu bariyerlere çözüm bulunmalı. Bu bariyerler giyotin gibi kaza anlarında zarar verebiliyor. Avrupa’da bu konuda birçok alanda çalışmalar var. Bariyerlerin sarı plastik koruyuculardan yapılması halinde trafik kazalarında ölüm riskini azaltıyor" dedi.

DUMOST Kulübü Başkan Yardımcısı Enes Babac ise, "Arkadaşlarla birlikte birliktelik oluşturmak ve gezip dolaşmak maksadıyla bir araya geldik. Güvenli sürüş bizlerin önceliği durumda. Ekipmansız sürüş yapmıyoruz. Kask takmayan, dizlik, eldiven kullanmayan arkadaşlara tavsiyelerde bulunuyoruz" diyerek güvenli sürüşün önemine dikkat çekti.

Daha sonra buradan ayrılan motosikletli grup Bursa gezisi kapsamında 300 kilometre yaparak geri döneceklerini ifade ettiler.

Motosiklet tutkunları, amaçlarının hem gezi hem spor hem de kaynaşmak olduğunu söyledi. (Tİ - EFE)