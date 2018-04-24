Motosikletçilerden ’kask’ konvoyu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazalarına ve kazalardaki genç yaştaki ölümlere dikkat çekmek amacıyla ‘Kaskını Tak, Bizimle Kal’ adı altında konvoy düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda AK Parti Manavgat İlçe Gençlik Kolları öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, motosiklet kazaları ve bu kazalarda yaşamlarını yitiren gençlerin olduğu gazete küpürleri ile motosiklet ve bisiklet kullananların takması gereken malzemeler sergilendi.

Etkinliğe öncülük eden AK Parti Manavgat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, etkinliğin bir siyasi parti etkinliği olmadığına dikkat çekerek "Manavgat’ta motosiklet kullanımı hızla artan ciddi boyutlara ulaştı. Motosiklet kullananlar içerisinde 18 yaş altında çocuk denilen çağda çok sayıda motosiklet kullanıcısı var. Kask ve diğer malzemeleri takmadan bilinçsizce kullanılan motosiklet beraberinde kazaları ve ölümleri getirmektedir. Şu anda sergimizde gördüğünüz gazete küpürlerinin ortak tarafı ölen kişilerin tamamının 18 yaş altında olmalarıdır. Biz büyük küçük demeksizin tüm motosiklet kullanıcılarını kask takmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu ölümlerin 18 yaş altında yani çocuk çağda olması ayrıca akıllara kazınması amacıyla etkinliğimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"En iyi motosikletçi evine sağ salim dönen motosikletçidir"

Ömrünün yarıdan fazlasını motosiklet üzerinde geçiren ve Türkiye’nin tamamını gezdiğini belirten Selahattin Özer "Ben motosikleti iyi kullanırım diye bir söylem olamaz. En iyi motosikletçi evine sağ salim dönen motosikletçidir. Ben bugüne kadar kaskımı takmadan diğer aksesuarlarımı takmadan hiç motosikletimin üzerine çıkmadım. Tüm motosiklet sürücülerini başta motosikletin kaportası olarak kabul edilen kaskı olmak üzere ceket ve dizliğini takmaya çağırıyorum. Anne-babalar çocuğu daha ilkokuldayken karne hediyesi olarak motosiklet alıyor. O yaştaki çocuktan bilinçli bir sürücü olması beklenemez. Anne-babalar çocuklarına iyilik yerine kötülük yaptıklarını çocukları kaza yapıp öldüğünde ya da yaralandığında anlıyor. Ama iş işten çoktan geçiyor. Bir çok anne babayı kaza yapan çocuğunun cansız bedeninin başında feryat ederken görüyoruz. Bu tür olayları yaşamamak en aza indirgemek için anne-babaları bilinçli olmayı motosiklet kullananları da aksesurlarını takmaya ve kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan motosikletler Cumhuriyet Meydanından başlayıp İmam-Hatip Kavşağı ve Yapay Şelale arasında konvoy düzenledi.

Diğer taraftan ‘Kaskını Tak, Bizimle Kal’ adı altındaki sosyal sorumluluk projesini bir çok vatandaş gibi CHP Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarı ve Yönetim Kurulu üyeleri de ziyaret etti. Sarı, böylesine anlamlı bir projeye öncülük etmesinden dolayı AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş başta olmak üzere emeği geçenleri kutladı. Sarı, motosiklet kullananları kasklarını takmaya ve kurallara uymaya, diğer araç sürücülerini de motosiklet kullananlara saygılı olmaya davet etti.