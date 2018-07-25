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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:00

Mudanya yollarına Büyükşehir eli

Mudanya ilçesinde köy yolları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor.AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, Büyükşehir Belediyesinin Çepni - İpekyayla arasında yaptığı yol genişletme ve asfalt çalışmalarını inceledi....

Mudanya yollarına Büyükşehir eli
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Mudanya ilçesinde köy yolları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, Büyükşehir Belediyesinin Çepni - İpekyayla arasında yaptığı yol genişletme ve asfalt çalışmalarını inceledi. 3 kilometre uzunluğundaki Çepni - İpekyayla mahalleleri arasındaki yolda yol genişletme ve asfalt çalışmaları son hızla devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla yolun 8 metre genişliğe çıkarılacağını belirten Ünal, ‘‘Her zaman Mudanya’ya hizmet için çalışmalarımıza ara vermeden sürdürüyoruz. Mudanya’mızın kırsal kesimlerinde ihtiyaç duyulan yerlerde Büyükşehir Belediyesi’nin yol genişletme ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Biten yolların yanı sıra Çepni - İpekyayla yolumuzun asfalt çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olan Tirilye - Kaymakoba arasındaki yolumuzda da yol genişletme çalışmaları başladı. Planlamalara göre ihtiyaç duyulan diğer mahalle yollarımızda da gerekli çalışmalar yapılacak’’ diye konuştu.
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