Mudanya’ya yeni emniyet müdürü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Mehmet Dursun’un Elazığ’a tayininin çıkmasının ardından yerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir yıldır vazife yapan Serdar Makineci vekâleten getirildi.Aynı...

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Mehmet Dursun’un Elazığ’a tayininin çıkmasının ardından yerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir yıldır vazife yapan Serdar Makineci vekâleten getirildi.

Aynı zamanda Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevini de sürdüren 3. sınıf Emniyet Müdürü Serdar Makineci’yi yeni görevi dolayısıyla Mudanya Gazeteciler Derneği üyeleri makamında ziyaret etti. Başkan Yavuz Gerçekçi ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri Tarık Arslan, Hakkı Ovatman, Öner Kıran ve Çetin Gerçekçi’nin hazır bulunduğu ziyarette, basın mensupları kendisine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Makineci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Makineci, “Mudanya’da halkın huzuru ve güvenliği için bütün birimlerimizle birlikte gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.