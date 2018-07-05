Muharrem İnce’den MYK sonrası ilk açıklama

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce "Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" dedi.

Bir dizi ziyaret için Kırklareli’de bulunan Muharrem İnce, gazetecilerin sorusu üzerine, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu ziyareti sırasında gazetecilerin sorularına cevap veren İnce, ayrıca ‘Teşkilatlardan destek var sözlerine’ "Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağ olsunlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" diye karşılık verdi.