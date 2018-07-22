Muhlama için rekor denemesi

Geçen yıl ’Dünyanın En Uzun Horon Halkası’ rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Orhangazi Trabzonlular Derneği, bu yıl da 17. Kadırga Şenlikleri’nde aynı anda 68 ev hanımının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora denemesi yaptı. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı rekor denemesinde milletvekilleri, belediye başkanı ve davetliler yapılan muhlamayı hep birlikte yedi.

Geçen yıl ’Dünyanın En Uzun Horon Halkası’ rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Orhangazi Trabzonlular Derneği, bu yıl da 17. Kadırga Şenlikleri’nde aynı anda 68 ev hanımının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora denemesi yaptı. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı rekor denemesinde milletvekilleri, belediye başkanı ve davetliler yapılan muhlamayı hep birlikte yedi.

Orhangazi Trabzonlular Derneği’nin 17. Kadırga Şenlikleri kapsamında muhlama rekoru denemesi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen rekor denemesi, Trabzonlular Derneği’nin İznik Gölü Orhangazi sahilindeki festival alanında yapıldı.

68 ev hanımı ocakların başına geçti

Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Karagüzel ve Organizatör-Sunucu Soner Yolsal’ın sunumu ile gerçekleşen rekor denemesi için festival alanına 100 adet piknik tüpü konuldu. Festival alanında alınan başvurular neticesinde ise 68 ev hanımı rekor denemesine katılmak için başvuruda bulundu.

Aynı anda pişirdiler

Malzemeleri hazır olan muhlama için ocak başına geçen ev hanımları Karadeniz Bölgesi’nin sevilen yemeği muhlamayı aynı anda pişirdi. Muhlama rekor denemesi esnasında son derece renkli görüntüler yaşandı.

Protokol de ocak başına geçti

Muhlama rekoru denemesini AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler ve Orhangazi’de yaşayan binlerce Karadenizli izledi. Muhlamaları pişiren ev hanımları maharetlerini ocak başında sergilerken, milletvekilleri ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, rekor sonrasında ev hanımlarının yanında ocak başına geçti. Rekor denemesinin ardından ise protokol üyeleri ve vatandaşlar muhlamaları yedi.

Guinness’e başvuru yapılacak

Muhlama rekoru için Trabzonlular Derneği yöneticileri tarafından Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunulacağı kaydedildi. Rekor, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından kabul edilirse dünyadada bir ilk olacak.

Muhlama rekor denemesinin ardından programa katılan milletvekilleri ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Kadırga Şenlikleri’ne katılan vatandaşlara hitap etti. Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi ise şenliklerin ana sponsoru olan Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’a teşekkür plaketi takdim etti. Programda ayrıca şenliklere sponsor olan diğer firma yetkililerine de birer teşekkür plaketi takdim edildi.