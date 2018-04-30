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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:21

Muhtardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a okul seslenişi

Manisa’da dönemin valisi tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanan okul alanında aradan geçen 7 yıla rağmen ulaşılamayan mirasçılar yüzünden çalışmalar bir türlü tamamlanamadı. Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin...

Muhtardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okul seslenişi
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Manisa’da dönemin valisi tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanan okul alanında aradan geçen 7 yıla rağmen ulaşılamayan mirasçılar yüzünden çalışmalar bir türlü tamamlanamadı. Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Hastürkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek okul sorunlarının çözülmesini istedi.

En yakın ilkokulun 2 kilometre uzaklıkta olduğu Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Hastürkoğlu, 7 yıl önce kamulaştırma çalışmalarına başlanan okul alanında kamulaştırmanın bir türlü tamamlanamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sorunlarının çözülmesini istedi. Bürokratik engeller ve bir türlü ulaşılamayan mirasçılar yüzünden okullarına kavuşamadıklarını vurgulayan Muhtar Hastürkoğlu, mahallesindeki okul sorununun ancak Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle çözülebileceğini söyledi. “Cumhurbaşkanıma seslenişte bulunmak istiyorum. Bir nevi feryadım. 1985-1986 yılında yapılan ada düzenlemesi sonucu Milli Eğitime bırakılan 3 bin 178 metrekare yerin kamulaştırma işlemleri dönemin Manisa Valisi Celalettin Güvenç tarafından yapıldı. O gün için valimiz burada ‘1,5 trilyonum var. Bu okulu burada yaptırırım’ dedi. Valimiz Şanlıurfa Valisi olarak atanınca ondan sonra gelen bütün valilere bu konuyu aktardım, dile getirdim” dedi.

“Nineler, dedeler okul yolunda can verecek”

“Bürokrasi bizi engelledi” diyen Muhtar Hastürkoğlu şunları söyledi:

“Mahallemdeki nineler, dedeler, en uzaktaki okullara çocuklarını, torunlarını götürürken yolda can verecek. Ben de bu okul işiyle uğraşmaktan bu uğurda can vereceğim. Dünya gözüyle bir eserimizi görmek istiyoruz. Ondan dolayı üzerine vurgulaya vurgulaya Cumhurbaşkanım bu işe el atın, Allah aşkına, Allah rızası için.”

Mahalle sakinlerinden iki çocuk annesi Arife Kurt ise, “Okulumuz çok uzak geliyor. Her gün 2-3 kilometre uzaklıktaki Saruhanbey İlkokuluna çocuğumu götürüyorum. Çok zor oluyor. İki çocuğum var, çocuğun birine geç kalacağım. Biri bir tarafta, biri diğer tarafta adres değişikliği olmadıktan sonra olmuyor. Oğlum seneye Saruhanbey İlkokuluna gidecek, diğeri de İstiklal’e gidecek. İki okul arasında gidip geleceğim” dedi.

Öte yandan kamulaştırma süreciyle ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.
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