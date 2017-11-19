Muhtarlar en iyi menemeni yapmak için yarıştı

Antalya’da bu yıl 5.’si düzenlenen Domatexpo Fuarı’nda mahalle muhtarları arasında menemen pişirme yarışması yapıldı.

Kumluca Toptancı Hali’nde düzenlenen Domatexpo Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı’nın son gününde muhtarlar en güzel menemeni pişirmek için ter döktü. 10 mahalle muhtarının katıldığı yarışmada çekişmeli anlar yaşandı. Muhtarlara eşleri de yardım etti. 15 dakika içinde menemeni pişiren muhtarlar, yemeklerini jüri üyeleri ve protokol üyelerine sundu. Yarışmada İncircik Mahallesi Muhtarı Galip Karakuş ve eşi Ümüşen Karakuş birinci, Merkez Mahalle Muhtarı Serkan Ersoy ve eşi Ebru Ersoy ikinci, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu ve eşi Zehra Durakoğlu da üçüncü oldu. Hacıveliler Mahalle Muhtarının itirazı üzerine muhtarın yaptığı yemek bir daha testten geçti ama sonuç değişmedi. Dereceye giren muhtarlara çeyrek altın ve madalya hediye edildi. Yarışmanın sonunda katılımcılara bulgur ve domatesten yapılan yöreye has civge yemeği ikram edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “5. Domatexpo Fuarı içinde bu yıl ilk defa menemen yemeği pişirme yarışması düzenledik. Yarışmayı muhtarlar kendi aralarında yapmak istediler. Menemenin ana maddesi domatestir. Bölgemize has civge yemeğimizin de ana maddelerinden biri domatestir. Bir bekar yemeği olan menemen evlerimizde de severek yediğimiz bir yemek türü. Kendi ürettiğimizi gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz mesajını vermek istedik. Bizim bir de civge yemeğimiz var. Bu yemek yöremizde fakirin yemeği olarak bilinir. Ana maddeleri bulgur ve domatestir. Ama aroması güzel olsun diye nane, fesleğen ve acı biber kullanılır. Ayrıca tereyağı ve zeytinyağı kullanılır. Bir de tadı mayhoş olsun diye olgunlaşmaya yakın yeşil domates kullanılır. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



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Etkinliklere Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.