Muhtarlar korosunun solisti başkan oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muhtarlar Korosu’nun konserinde şarkı söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu’, Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir ara sahneye çıkarak muhtarların heyecanını paylaştı. Aktaş, muhtarlarla birlikte ‘Eski Dostlar’ ve ‘Telgrafın Telleri’ şarkılarını söyledi.. Muhtarlar, sahnede de kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aktaş’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Başkan Aktaş, konserde, muhtarlarla aynı sahnede olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Tayyare Kültür Merkezi böyle bir kalabalık görmemiştir herhalde. Muhtarlarımız, demokrasinin uç beyleri. Her zaman, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanındalar. Bir süre önce muhtarlarımız, böyle bir çalışma yapmak istediklerini söylemişlerdi. 19 Ekim Muhtarlar günü. O gün muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ama şimdiden böyle bir konser sundukları için tebrik ediyorum. Kısa sürede çalışmalarına rağmen adeta ustalara taş çıkaran performanslar sergilediler. Konserin hazırlığına emek veren sanatçılarımızı da ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.