GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:16

Muhtarlar korosunun solisti başkan oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muhtarlar Korosu’nun konserinde şarkı söyledi.Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar...

Muhtarlar korosunun solisti başkan oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muhtarlar Korosu’nun konserinde şarkı söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu’, Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir ara sahneye çıkarak muhtarların heyecanını paylaştı. Aktaş, muhtarlarla birlikte ‘Eski Dostlar’ ve ‘Telgrafın Telleri’ şarkılarını söyledi.. Muhtarlar, sahnede de kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aktaş’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Başkan Aktaş, konserde, muhtarlarla aynı sahnede olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Tayyare Kültür Merkezi böyle bir kalabalık görmemiştir herhalde. Muhtarlarımız, demokrasinin uç beyleri. Her zaman, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanındalar. Bir süre önce muhtarlarımız, böyle bir çalışma yapmak istediklerini söylemişlerdi. 19 Ekim Muhtarlar günü. O gün muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ama şimdiden böyle bir konser sundukları için tebrik ediyorum. Kısa sürede çalışmalarına rağmen adeta ustalara taş çıkaran performanslar sergilediler. Konserin hazırlığına emek veren sanatçılarımızı da ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku