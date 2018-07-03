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03 Temmuz 2018 Salı 09:24

Mükellefler vergi borçlarını yapılandırabilecek

Pursaklar Belediyesi, vergi borcu olan mükellefler için yapılandırma imkanı sağladı. Emlak vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, çevre temizlik vergisi ve kira borçları gibi birçok kalemde belediyeye borcu olanlar 31 Temmuz’a kadar borçlarını yapılandırabilecek.

Mükellefler vergi borçlarını yapılandırabilecek
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Pursaklar Belediyesi, vergi borcu olan mükellefler için yapılandırma imkanı sağladı. Emlak vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, çevre temizlik vergisi ve kira borçları gibi birçok kalemde belediyeye borcu olanlar 31 Temmuz’a kadar borçlarını yapılandırabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında mükellefler, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte cezaları yapılandırabilecek. İlan ve reklam vergisi başta olmak üzere, çevre temizlik vergisi, eğlence vergisi, kira gelirleri için de yapılandırma imkanı sağlanacak. Pursaklar Belediyesine borcu olan mükellefler bizzat veya bir dilekçe müracaat ederek yapılandırmadan yararlanabilecek. Dilekçe ile başvuran mükellefler, dilekçelerini posta ya da 0312 328 6806 numaraya faks çekerek yapabilecek. Başvuru yapan mükelleflerin peşin, 6, 9, 12 veya 18 aylık taksitler halinde ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Ayrıca vergi borçlarını yapılandırmak için www.pursaklar.bel.tr adresinden online müracaatta bulunulabilecek. En geç 31 Temmuz Salı gününe kadar başvuruda bulunabilecek olan mükellefler aynı zamanda borçlarını taksitlendirerek, ödeme kolaylığı imkanına kavuşabilecek.
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