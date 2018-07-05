Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkıyat sürüyor

Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araç sevkıyatı sürüyor. Askeri birliklerin karayolundan peyderpey gidişi sürüyor. 2 gündür gece gündüz demeden sevkıyatın sürdüğü Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten askeri sevkıyatlar devam ediyor.Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki...

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