Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:01

Muratpaşa’dan üçüncü eğitim merkezi

Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy ve Ermenek’teki Eğitim ve Bilgi Merkezleri’nin ardından üçüncü eğitim merkezini Memurevleri Mahallesi’ne açıyor.Muratpaşa Belediyesi Memurevleri Eğitim Merkezi, Memurevleri Mahallesi 213 Sokak’ta hizmet...

Muratpaşa'dan üçüncü eğitim merkezi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy ve Ermenek’teki Eğitim ve Bilgi Merkezleri’nin ardından üçüncü eğitim merkezini Memurevleri Mahallesi’ne açıyor.

Muratpaşa Belediyesi Memurevleri Eğitim Merkezi, Memurevleri Mahallesi 213 Sokak’ta hizmet vermeye başlıyor. 8 derslik ve 300 öğrenci kapasitesine sahip merkezde zengin bir kütüphane de bulunuyor. İlköğretim öğrencilerine yönelik tamamen ücretsiz olan merkezden engelli öğrencilerin de yararlanabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar da yapıldı. Memurevleri Eğitim Merkezi’nde sadece dersleri destekleyici programlar değil çocuklarının sosyo-kültürel gelişimine yönelik de programlar uygulanacak.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<