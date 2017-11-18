Muratpaşa’dan üçüncü eğitim merkezi

Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy ve Ermenek’teki Eğitim ve Bilgi Merkezleri’nin ardından üçüncü eğitim merkezini Memurevleri Mahallesi’ne açıyor.



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Muratpaşa Belediyesi Memurevleri Eğitim Merkezi, Memurevleri Mahallesi 213 Sokak’ta hizmet vermeye başlıyor. 8 derslik ve 300 öğrenci kapasitesine sahip merkezde zengin bir kütüphane de bulunuyor. İlköğretim öğrencilerine yönelik tamamen ücretsiz olan merkezden engelli öğrencilerin de yararlanabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar da yapıldı. Memurevleri Eğitim Merkezi’nde sadece dersleri destekleyici programlar değil çocuklarının sosyo-kültürel gelişimine yönelik de programlar uygulanacak.