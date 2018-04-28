MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer milletvekili aday adayı oldu

MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer, Sakarya’dan milletvekili aday adaylığı için AK Parti Sakarya İl Başkanlığına resmi başvurusunu yaptı.

MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer Sakarya’dan milletvekili aday adaylığı için AK Parti Sakarya İl Başkanlığına resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Erenler’deki Truva Granit Mermer Fabrikasının sahibi olan Mustafa Tuncer, Ahmet Akkoç İlkokulu ve Adapazarı İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Milli gazetede kısa bir süre muhabirlik yapan Tuncer, ABD’ye yerleştikten sonra Wilmington Üniversitesinde işletme yüksek lisansını tamamlayıp iş hayatına atıldı.

ABD’de kazandığını Sakarya’ya yatırdı

Granit ve doğal taş sektöründeki işletmeleri ABD’nin en hızlı büyüyen şirketler sıralamasına giren Mustafa Tuncer, Delawere eyaletinde vergi rekortmenleri listesine adını yazdırdı. ABD’deki ticari başarılarını memleketi Sakarya’ya taşıyan Tuncer, Erenler’de Truva Granit ve Mermer Fabrikası’nı kurdu. Aile büyükleri ve kardeşleri ile birlikte Yağcılar Mahallesi’nde ikamet eden ve yılın 6 ayını Sakarya’da geçiren Tuncer, 24 Haziran’da erken seçim yapılacağı ilan edilince aday adayı olmaya karar verdiğini söyledi.

"Cesur, kararlı ve net olma zamanı"

Mustafa Tuncer aday adaylığının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Mesele aday olmak, olmamak değil. Mesele yerli ve milli cephede elimizden gelen gayreti sonuna kadar, samimiyetle ortaya koyabilmek. 2013’teki Gezi ayaklanmasından bu yana Türkiye’nin gelişmesine, güçlenmesine karşı şer odaklarının yürüttüğü yıkım faaliyetlerini görüp bunların karşısına dikilmek zaten bu ülkenin bir evladı olarak vazifemizdi. 24 Haziran işte bu sürecin finali olacak. FETÖ ve PKK gibi maşaları ile Türkiye’ye saldıranların maskeleri döküldü. Gerçek yüzler ortaya çıktı. Herkes tüm gücüyle sahaya çıktı. Saflar netleşti. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir mücadele veriliyor. Hayatımızın bu mücadeleye denk gelmesi ve bizlere de bu kutlu davanın bir parçası olabilme imkanını sunması büyük bir lütuf. Bunun için ne kadar şükretsek az. Asıl olan devletimizin bekası, milletimizin geleceğidir. Varoluş ve dirilişin cesur, kararlı ve net olmak durumundayız. 24 Haziran tarihi ilan edilince tek bir an bile tereddüt etmedim. Ben bu tarihi mücadelenin tam ortasında olmalıydım. Sakarya’nın evladı olmak böyle bir duygu."

FETÖ ile mücadelede aktif isim

Mustafa Tuncer, 2013’deki Gezi kalkışmasının ardından ABD’de “Her şey Türkiye için” platformunu kurdu. New York’ta “Paralel yapıya HAYIR” mitingleri düzenledi. Nisan 2017 referandumunda ABD’nin 3 eyaletinde AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüttü. Mustafa Tuncer, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi sırasında ABD’deki Türklere öncülük ederek FETÖ’nün Pensilvanya’daki ihanet çiftliğinin önünde protesto gösterileri düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Batı medyasındaki iki yüzlülüğü deşifre eden “July 15th Western Media” isimli kitabını yayınladı.

Türkiye’nin ABD’deki yerli ve milli sesi

Mustafa Tuncer, MÜSİAD ABD Başkanlığı’nın yanı sıra Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi Kurumsal İletişim Başkanlığı, Diyanet Vakfı ABD Şubesi Genel Sekreterliği, Diyanet Center of Amerika Washington Külliyesi Yönetim Kurulu üyeliği, İbn Haldun Üniversitesi Amerika Şubesi kurucu üyeliği görevleriyle Türkiye’nin ABD’deki yerli ve milli sesi oldu. İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Tuncer evli ve 4 çocuk babası.