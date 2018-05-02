MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü: “Kendi içimizdeki değerleri tanıma, görme fırsatı bulduk”

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, 11’inci Türk-Arap Buluşması kapsamında gerçekleştirilen fuarların açılışına katıldı. Açılışta konuşan Ülkü, “İhracatımıza ve ülkemize destek vermek için burada bulunuyoruz. Bu fuar vesilesiyle bizim kendi içimizdeki değerleri tanıma, görme fırsatı bulduk” dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, 11’inci Türk-Arap Buluşması kapsamında gerçekleştirilen fuarların açılışına katıldı. Açılışta konuşan Ülkü, “İhracatımıza ve ülkemize destek vermek için burada bulunuyoruz. Bu fuar vesilesiyle bizim kendi içimizdeki değerleri tanıma, görme fırsatı bulduk” dedi.

Türk gıda ve tarım ürünlerin Arap iş adamlarına tanıtılması ve işbirliğinin arttırılması amacıyla Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’nin (TÜRAP) düzenlediği, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TOBB ve MÜSİAD tarafından desteklenen 11’inci Türk-Arap Buluşması başladı. Bu kapsamda 5’inci Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 3’üncü Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 2’nci Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarlarının açılışı gerçekleştirildi. Bahçelievler’de bir otelde gerçekleştirilen açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, TÜRAP Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı ve Haşimi Ürdün Krallığı İzmir Fahri Konsolosu Ömer Kaplan, 15 Arap ülkesinden yaklaşık bin iş adamı ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açılışta konuşan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, fuar sayesinde birçok Türk firmasının ürünlerini Arap yatırımcılara tanıttığını ifade ederek yeni işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Arap ülkelerindeki gıda pazarında Türkiye’nin payının arttırılması noktasında fuarların önemli olduğunu belirten Ülkü, bu tür etkinliklerin çoğalması gerektiğini söyledi.

“Kendi içimizdeki değerleri tanıma, görme fırsatı bulduk”

Fuar sayesinde Türk firmalar ve Arap yatırımcıların bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirten MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, “400’e yakın iş adamımızın ve üreticimizin stant açtığı işbirliği ve ticaretimizi geliştirecek bir fuarda buluşturduğu için TÜRAP çok önemli bir organizasyona imza attı. Bugün 11’inci fuarını düzenliyor ve hepsine katılım sağladık. Farklı sektörlerde bizlerde stantlar açtık. Bu fuarlara farklı ülkelerden alım heyetleri geliyor ve bizim kendi üretimimiz olan ürünlerimizle buluşma ve ticaretin gelişmesi için bir fırsat olarak görüyorum. Ülkemizin hem cari açığını hem de ekonomimizin güçlenmesi açıcından en önemli konu ihracatın genişlemesi onun içinde bu tür fuarlar çok önemli. O yüzden biz de mümkün olduğunca katılım sağlayarak hem üyelerimizle stant açarak bu fırsatı değerlendirip, ihracatımıza ve ülkemize katkı sağlamak anlamında destek vermek için burada bulunuyoruz. Bu fuar vesilesiyle bizim kendi içimizdeki değerleri tanıma, görme fırsatı bulduk” dedi.