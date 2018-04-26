Muş’ta 1 milyar 917 milyon TL’lik yatırımların temeli atıldı

Muş’un fahri hemşehrisi olan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 1 milyar 917 milyon liralık 8 yatırımın temelini attı.Temel atma merasiminde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Muş tarihinde bir...

Muş’un fahri hemşehrisi olan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 1 milyar 917 milyon liralık 8 yatırımın temelini attı.

Temel atma merasiminde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Muş tarihinde bir seferdeki en büyük yatırımı 1 milyar 917 milyon TL’lik yani yaklaşık 2 katrilyonluk yatırım temelini atıyoruz. Alparslan 2 barajı Muş’a hayat verecek bir baraj. 4 tane maksadı var. Muş’a hayat verecek. Sayalım; ucuz ve temiz enerji üretilecek, hidroelektrik üretimi, Muş Ovası sulanacak, çiftçilerin cebi para dolacak. Burası Sultan Alparslan’ın özellikle küffar ordularını mahfi perişan ettiği ve Anadolu’nun kapılarını bize açtığı mübarek bir diyar. Şehitler diyarı. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt’e geldi ve 26 Ağustos’ta kutlama merasimi yaptı. 70 bin kişi oraya geldi. Muş’tan ve Bulanık’tan Malazgirt’e gelemeyenler vardı. Yollar tıkandı. Dolayısıyla yaklaşık 100 bin kişi kutlama merasimine katılmak istedi. Kutlama sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ’burayı milli park ilan edelim. Sana talimat veriyorum. Bunu sen yaparsın’ dedi. Biz de burayı milli park ilan ettik. İnşallah birazdan da Malazgirt’e gidip orada temel atacağız. Allah nasip ederse bu sene 26 Ağustos’a yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Arıcılar müjde"

Arıcılık yapmak isteyen vatandaşlara seslenerek yüzde 20 hibe müjdesi veren Bakan Eroğlu, "Arıcılık yapmak istiyorsanız gelin. Yeriniz yoksa yer bizden, paranız yoksa para da bizden. Yüzde 20 hibe geri kalanı faizsiz para kazanarak ödersiniz" dedi.

"Türkiye’ye 525 dev baraj yaptık"

Türkiye’nin su sorununu ortadan kaldırdıklarını, 525 dev baraj yaptıklarını hatırlatan Bakan Eroğlu, "Türkiye’ye 525 dev baraj yaptık. Bin tane gölet inşa ettik. Her tarafı sulamaya aldık. 6,5 milyon hektar alanı sulamaya açtık. Yoksa bu kuraklıkta büyük sıkıntı olurdu. Ama yaptığımız barajlar sayesinde sıkıntıyı azaltıyoruz. Türkiye nereden nereye geldi? Neye rağmen? Bazı batı ülkelerinin ekonomik kalkınmayı engellemesi, Türkiye’nin önüne engel çıkarması, Türkiye’yi bölme, parçalama istemesi gibi hesapları olmasına rağmen bugün dünyada büyümede bir numarayız. İnşallah bu büyüme devam edecek, refah seviyesi artacak. IMF’ye borcumuz vardı kapattık, enflasyon canavarı vardı, faiz lobisi. Toplanan vergilerin yüzde 86’sı faiz lobisi tarafından gasp ediliyordu, hortumlanıyordu. Ama onlar kalktı. Onlarla şu anda barajlar, göller, sulama tesisler, otoyollar, havaalanları, her şey yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Allah’ım bizi PKK’dan, DEAŞ’tan, FETÖ’den bizleri muhafaza eylesin. Onlara destek veren, silah veren bütün devletleri de ya rabbi sen tarihten siliver. Verdikleri silahlar kendilerine dönsün. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştir ya rabbi" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler temel atmak için butonlara bastı. Daha sonra ise Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtıldı. Programın ardından Bakan Eroğlu ve beraberindeki bakanlık yetkilileri helikopterle Malazgirt ilçesindeki DKMP Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Projeleri Temel Atma Merasimine katılmak için kentten ayrıldı.

Muş Öğretmenevinde düzenlenen temel atma programına Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.