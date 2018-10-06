Mustafa Sarıgül’den Hayri İnönü’nün adaylığı hakkında açıklama

Yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için çalışmalarına başlayan eski başkan Mustafa Sarıgül, mevcut başkan Hayri İnönü’nün tekrar aday olmasını değerlendirdi. Mustafa Sarıgül, “Şişli halkının en doğru kararı vereceğini inanıyorum. Zaten meydanlar o kararı en iyi şekilde söylüyor” dedi.

Yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için çalışmalarına başlayan eski başkan Mustafa Sarıgül, mevcut başkan Hayri İnönü’nün tekrar aday olmasını değerlendirdi. Mustafa Sarıgül, “Şişli halkının en doğru kararı vereceğini inanıyorum. Zaten meydanlar o kararı en iyi şekilde söylüyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Şişli Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Hayri İnönü, belediye başkanlığına tekrar aday olacağını açıklamıştı. Şişli Kent Konseyi’nin düzenlediği toplantıya katılan Şişli eski Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü’nün adaylık açıklamasını değerlendirdi.

“Meydanlar o kararı en iyi şekilde söylüyor”

Önümüzdeki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı’na yeniden adaylığını açıklayan ve seçim çalışmalarına başlayan Mustafa Sarıgül, adayı Şişli halkının ve genel merkezin belirleyeceğini belirtti. Şişli halkına güvendiğini ifade eden Sarıgül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kendisine başarılar diliyorum. O takdir genel merkezin ve Şişli halkınındır. Ben Şişli halkının en doğru kararı vereceğini inanıyorum. Zaten meydanlar o kararı en iyi şekilde söylüyor. Kararı ben ya da bir başka aday adayı veremez. Ben Şişli’nin doğru karar vereceğine, Şişli’nin ışığını yeni baştan yakacaklarına, yerel yönetimlerde Şişli modelinin tekrar şahlanacağına inanıyorum. Ötekisi olmayan bir anlayışla kazanacağız. Şişli’de görevde bulunduğum süre içinde herkesi kucakladım. Sadece bana oy verenlerin başkanı olmadım, bana oy vermeyenlerin de bir dediğini iki etmedim. Ben bana oy veren yüzde 70’in başkanı olmayacağım, bana oy vermeyen yüzde 30’u da kucaklayacağım ve onların da gönlünü almak için elimden geleni yapacağım.”

Sarıgül ayrıca belediye başkan adaylarının bir an önce açıklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.