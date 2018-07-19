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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:37

Mustafakemalpaşa’da TATLITOP rüzgârı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde TATLITOP Basketbol Şöleni başladı.Her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan TATLITOP, 26. defa kapılarını açtı.Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin organizasyonuyla Belediye Spor, Biz Olalım...

Mustafakemalpaşa'da TATLITOP rüzgârı
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde TATLITOP Basketbol Şöleni başladı.

Her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan TATLITOP, 26. defa kapılarını açtı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin organizasyonuyla Belediye Spor, Biz Olalım Spor ve Çimen Spor kulüplerinin katkılarıyla tertiplenen turnuvaya bu yıl, 20’si kız, 35’i erkek toplam 55 takım katıldı. 13 Temmuz’da Sırmalar Spor Kompleksi’nde başlayan müsabakalarda bugüne kadar 60 maç geride kalırken, nefes kesen mücadelelerin yaşandığı turnuvada 8 kategoride 240 sporcu kupa için parkeye çıktı.

Marka turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, uzun soluklu bir spor etkinliğini devam ettirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

TATLITOP’un ev sahibinin bu organizasyona katılan sporcular ve destekleyenler olduğunu belirten Başkan Kurtulan, “Her yaştan sporcumuz parkede hünerlerini gösterirken aynı zamanda bu turnuvaya nasıl sahip çıktıklarını gösteriyor. Bu yıl da büyük iştirâk olmasından dolayı mutluyuz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için önemli” dedi.

Tek pota altında oynanan 26. TATLITOP Basketbol Şöleni, her gün saat 18.00’da başlayan müsabakalarla 22 Temmuz’a kadar devam edecek.
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