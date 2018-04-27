Müsteşar Özkaldı, Çorlu Deresi’ni ve ıslah çalışmalarını inceledi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde incelemelerde bulundu.Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları, arıtma tesisi inşaatları ve bölgede yer alan organize...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları, arıtma tesisi inşaatları ve bölgede yer alan organize sanayi bölgelerinde sanayicilerle bir araya geldi. Beraberinde Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, organize sanayi bölgelerinin müdür ve yöneticileri ile Çorlu Deresi’ne gelen müsteşar Özkaldı, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Tekirdağ ziyaretinden önce Sağlık Mahallesi’ne geldi ve siyah akan Çorlu Deresi’ni inceledi.