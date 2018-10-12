Mutlu Kaya yürümeye başladı

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mutlu Kaya, gördüğü tedaviler sonucu yürümeye başladı. Hayallerine kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Kaya, MHP’nin af teklifi ile ilgili olarak da, affın eski erkek arkadaşını da etkileyeceğini savunarak, “Zaten af gelirse bu adam bana yine sıkar. Başka kadınlar yine ölür. Kesinlikle affa karşıyım” dedi.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasına katıldıktan sonra 18 Mayıs 2015’de eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mutlu Kaya, gördüğü tedaviler sonucu yaklaşık 3,5 yıl sonra yürümeye başladı. 6 aydır beyne ileti gönderen refleksoloji tedavisiyle durumu daha da iyiye giden Kaya, koşmayı özlediğini, tamamen düzeldiğinde ise Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümündeki öğrenimine de kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

“Konuşamıyordum, yürüyemiyordum”

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra konuşamadığını ve yürüyemediğini dile getiren Kaya, “Ölü gibiydim. Şimdi yürüdükçe daha çok yürüyesim geliyor. Çünkü yürümeyi, koşmayı çok özledim. Birini gördüğüm gibi hadi birlikte yürüyelim diyorum. Şuan çok şükür konuşuyorum. Mücadeleye devam ediyorum. 6 aya yakındır Mehmet hocayla tanıştık. Her türlü konuda bana yardımcı oldu. Daha iyi hissediyorum kendimi. İnşallah Mehmet hocanın sayesinden de daha iyi olacağım. Sürekli spor yapıyorum. Gün geçtikçe daha iyi yürüyorum. Ufak adımlarla yürüyorum. Tedaviye devam ediyorum. Benim bundan sonraki hayatım tamamıyla iyileşene kadar spor. Hayallerime devam edeceğim inşallah. Daha önce şarkı söylüyordum. Voleybol oynuyordum. Okul okuyordum. Onlara devam edeceğim” diye konuştu.

“Af gelirse bu adam bana yine sıkar”

MHP’nin sunduğu af teklifi ile ilgili haberleri gördüğünde çok üzüldüğünü ve eski erkek arkadaşının da aftan yararlanacağını düşünen Kaya, af çıkması durumunda yine saldırıya uğrayacağını vurgulayarak, “Haberlerde 5 yıl indirim olacağını gördüm. Çok üzüldüm. Bu af olayını getirirken insanları hiç mi düşünmüyorlar. Kadınların hakları ne olacak. Zaten bu af gelirse tekrar daha çok kadın ölecek. Hangi amaçla, neye dayanarak 5 yıl indirim ya da af. Ben çok üzüldüm. Galiba beni vuran kişi de o kapsama giriyor. Kadına şiddet olsun, hırsızlık olsun, her ne olursa olsun cezalı olan cezasını çekmek zorunda. Hapishaneler dolu diye insanlar affedilemez. Herkes cezasını çekecek ki bunlar son bulsun. Zaten af gelirse bu adam bana yine sıkar. Başka kadınlar yine ölür. Kesinlikle affa karşıyım. Kesinlikle istemiyorum. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da sesimi duymasını istiyorum. Zaten yeteri kadar ceza almadı. 15 yıl yedi. 8-9 yıl yatıp çıkacak ve bunun üstüne af çıkacakmış. Bu haber kesinlikle beni çok üzdü. Çıkmaması gerekiyor. Ne olursa olsun ölene kadar mücadeleye devam edeceğim. Sadece kendim için değil kadınlarımız için. Başka kadınlar ölmesin diye mücadeleye devam edeceğim. İmkansızı başaracağım inşallah” ifadelerini kullandı.

“2 yıl sonra koşmaya başlayacak”

Sinir sonlarını uyararak beyne ileti gönderdiklerini belirten Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş, “Beyin de yapması gereken görevleri bu defa yapmaya başlıyor. Ayaklar sürtünerek yürüyordu. Şuanda ayak sürtünmesi geçti. Konuşması daha seri ve akışkan olmaya başladı. Avuç içi artık rahat bir şekilde açılabiliyor. Yavaş yavaş inşallah elini de ayaklarını da kullanacaktır. Koşma başlayacaktır ama önümüzde uzun bir süreç var. Yaklaşık 2 yıl daha devam edecek. Çünkü bu hemen sonuç alınan bir tedavi değildir. Beyne doğru ileti gönderdiğimizden dolayı beyin de öyle her tedaviyi kabul edecek bir şey değil. Onun için dışarıdan ancak avuç içi ve ayak tabanından müdahale ederekten bir nevi masajla kendisine bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.