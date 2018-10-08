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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:47

Nafaka sistemi masaya yatırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Gündem Buluşmaları”nı başlatıyor. Bakanlığın, “Gündem Buluşmaları”nda ilk toplantısı nafaka sistemi üzerine, ilk paydaşı da Adalet Bakanlığı olacak.

Nafaka sistemi masaya yatırılıyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Gündem Buluşmaları”nı başlatıyor. Bakanlığın, “Gündem Buluşmaları”nda ilk toplantısı nafaka sistemi üzerine, ilk paydaşı da Adalet Bakanlığı olacak.

Kamuoyunda nafaka süresi ve nafaka miktarı konularında özellikle son dönemlerde sıklıkla dile getirilen eleştiriler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde mercek altına alınıyor. Nafaka süresi ve miktarı kapsamında uygulamaları değerlendirilmek ve istişare etmek üzere, adli sistemde yer alan uygulayıcılar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, konuyla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geliyor. Nafaka Sistemi toplantısı, 10 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımlarıyla, nafaka sistemi konusu masaya yatırılacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, nafaka ödeme sistemi ile ilgili faaliyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programında yer aldığına dikkat çekti.

Selçuk, "Nafaka uygulamalarının, toplumsal gereklilikler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm taraflarca kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Toplantıda, mevcut uygulama örnekleri sunulacak ve bu konudaki tecrübeler dinlenecek. Uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
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