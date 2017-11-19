Milli halterci Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz. O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağolsun" dedi. Ahmet Özal ise, babası Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde Süleymanoğlu’nu Türkiye’ye nasıl getirdiğini anlattı.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz. O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağolsun" dedi. Ahmet Özal ise, babası Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde Süleymanoğlu’nu Türkiye’ye nasıl getirdiğini anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Osman Aşkın Bak, “Türk sporu için çok acı bir gün. Türk sporuna büyük hizmetler yapmış, dünyanın ’Cep Herkülü’ olarak tanımladığı milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nu kaybetmenin acısıyla karşı karşıyayız. Haberi doktoru bize bildirdi. O zaman cumhurbaşkanımızla birlikte Rize’de bir kongredeydik. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, Türk milletine büyük hizmetler yapmış değerli bir sporcumuzu kaybettik. Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz. Ülkemize kazandırdığı başarılar, ülkemizin tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle çok önemli görevler üstlendi” şeklinde konuştu.

Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’da zulüm gören Türklerin sembolü olduğunu söyleyen Bakan Bak, “Tabii o bir semboldü. Bulgaristan’da zulüm gören Türklerin bir sembolüydü. Onun kaçırılışı, getirilişi, rahmetli Turgut Özal’ın onu buraya getirmesi ve ardından orada yaşanan gerçeklerin ortaya çıkması adına bir semboldü. O bir efsaneydi. Türk sporundaki halterdeki liderliği tartışılmazdı. Ailesine başsağlığı diliyoruz” dedi.



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Cenazeye katılan Ahmet Özal ise babasının başbakanlığı döneminde Süleymanoğlu’nu Türkiye’ye nasıl getirdiğini anlattı. Naim Süleymanoğlu’nun babasının Turgut Özal’ın manevi oğlu olduğunu söyleyen Ahmet Özal, “Naim kardeşimiz biliyorsunuz babamın manevi oğluydu. Bende onun manevi ağabeyi oluyorum. İlk geldiği günleri hatırlıyorum, pırıl pırıl bir insandı. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı, kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum. Onun irtica etmek istediği bilgisi babama geldi. Tabii biz de MİT’in mensuplarıyla beraber - Tabii o zaman Bulgar ajanları da peşinde Naim’in- bizimkiler daha akıllı çıktı. Çeşitli şekillerde yollarını kaybettirerek rahmetlinin başbakanlık uçağıyla direkt Ankara’ya getirildi. Olimpiyatlara katılabilmesi için Bulgaristan federasyonunun onay vermesi gerekiyordu Naim’e. Hatta o zamanlar hatırlıyorum rahmetli babam bir açıklama yaptı. Bulgar federasyonuna 1 milyon dolar rüşvet verdim dedi. Ondan sonra Türkiye’nin gururunu kabarttı. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.