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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:10

Naim Süleymanoğlu’nun doktorundan açıklama

Hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun doktoru Prof. Dr. Yalçın Polat, "Ameliyat döneminde bir sorun yaşamadık. Ancak ameliyat sonrası işin doğasında olan birtakım problemler yaşadık. Her türlü medikal protokol ve tedaviyi geniş bir ekiple yaptık. Tüm müdahalelerimize rağmen Naim Süleymanoğlu’nu bugün 14.50’de kaybettik" dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin Süleymanoğlu’nun cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi.

Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan açıklama
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Hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun doktoru Prof. Dr. Yalçın Polat, "Ameliyat döneminde bir sorun yaşamadık. Ancak ameliyat sonrası işin doğasında olan birtakım problemler yaşadık. Her türlü medikal protokol ve tedaviyi geniş bir ekiple yaptık. Tüm müdahalelerimize rağmen Naim Süleymanoğlu’nu bugün 14.50’de kaybettik" dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin Süleymanoğlu’nun cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi.

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süleymanoğlu’nun vefatının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Eski Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya, hastaneye geldi. Vali Şahin ve Hamza Yerlikaya hastane yetkililerinden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ise "Başımız sağolsun diyerek" taziyeleri kabul etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugün Naim Süleymanoğlu’nu uğurluyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Ailesine milletimize başsağlığı diliyorum. Cenaze yarın Fatih Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak ve Edirnekapı’da defnedilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve eski Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız süreci başından sonuna kadar takip ettiler. Malum bir de ziyarette bulundular hatta ziyarette Naim, "Efendim ben sizi çok seviyorum. Devletimi çok seviyorum. Milletimi çok seviyorum. Hiçbir konuda öncelik istemedim hayatımı dolu dolu yaşadım .Eğer bir daha nasip olursa,devletime hizmet etmeyi istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanımız da "Ne gerekiyorsa hocalarımız tıbben ne gerekiyorsa yapacak" dedi. Yarın hep birlikte Fatih Camii’nde sonrasında Edirnekapı Mezarlığı’nda olacağız. Milletimiz başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Milli haltercinin doktoru açıklama yaptı

Naim Süleymanoğlu’nun hayatını kaybettiği hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Polat, "Naim Süleymanoğlu’nu 23 Eylül tarihinde ağır karaciğer komasıyla hastanemize kabul etmiştik. Bir müddet medikal tedaviyle toparlamaya çalıştık ancak çok daha fazla düzeltemedik. Karaciğer nakli ameliyatı yapmamız gerekiyordu ve tek seçeneğimiz buydu. 6 Ekim’de karaciğer nakli yaptık. Ameliyat döneminde bir sorun yaşamadık. Ancak ameliyat sonrası işin doğasında olan birtakım problemler yaşadık. Her türlü medikal protokol ve tedaviyi geniş bir ekiple yaptık. Tüm müdahalelerimize rağmen Naim Süleymanoğlu’nu bugün 14.50’de kaybettik. Başımız sağolsun, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin başı sağolsun, ruhu şad olsun" diye konuştu.

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