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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:43

Naim Süleymanoğlu’nun vefatı

Başbakan Binali Yıldırım, "Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun vefatı bizi derinden üzmüştür" dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun vefatı
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Başbakan Binali Yıldırım, "Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun vefatı bizi derinden üzmüştür" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Naim Süleymanoğlu’nun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun vefatı bizi derinden üzmüştür. Halterde ülkemizi en yüksek seviyelere çıkaran ve bütün zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu, milletimize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerde taht kurmuştur. Sahip olduğu spor ahlakı ve milli duruşuyla bütün Türk milletinin saygısını, sevgisini kazanmıştır.

Spor dünyamız çok kıymetli bir mensubunu kaybetmiştir. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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