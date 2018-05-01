Nakliyat İş ve Birleşik Metal İş üyeleri, Taksim’e yürüyüşe geçti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray’da toplanan Nakliyat İş ve Birleşik Metal İş üyeleri Taksim Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Nakliyat İş ve Birleşik Metal İş sendikaları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray’da toplandı. Atatürk Bulvarı’nda buluşan sendika üyeleri davul ve zurnalarla Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada polis, Taksim’e yürüyüşe izin vermeyeceğini sendika temsilcilerine bildirdi. Ancak grup, tüm uyarılara rağmen Taksim’e doğru yürüyüşü sürdürdü. Grubun Taksim yürüyüşü devam ediyor.