GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 22:04

NASA’dan Rusya’ya teşekkür

NASA, Rus kurtarma ekiplerine Soyuz roketi fırlatılışında sırasında yaşanan kaza sonrası gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurumu NASA, Soyuz roketi fırlatılışında...

NASA'dan Rusya'ya teşekkür
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

NASA, Rus kurtarma ekiplerine Soyuz roketi fırlatılışında sırasında yaşanan kaza sonrası gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurumu NASA, Soyuz roketi fırlatılışında sırasında yaşanan kaza sonrası gösterdikleri çabadan dolayı Rus kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Gazetecilere açıklamada bulunan NASA ISS Heyet Başkanı Kenny Todd, "Rus arama kurtarma ekiplerine özel teşekkürlerimi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

NASA, ’Soyuz’ kazasının nedenlerini araştırmak için bir grup kuracak. Todd yaptığı açıklamada ayrıca NASA’nın, Soyuz kazasının nedenlerini araştırmak için bir ekip oluşturacağını da duyurdu. Heyet Başkanı, kurulacak ekibinin yaşanan olayı derinlemesine inceleyeceğini bildirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague’u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yapmıştı. Rus kozmonot ve ABD’li astronot’un durumunun ise iyi olduğu aktarılmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku