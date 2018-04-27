Natalie Portman’a Filistin’deki film festivalinden davet

İsrailli-ABD’li Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail’le ilgili yaptığı son açıklamalarının ardından Filistin’deki bir film festivaline davet edildi.Ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail-Gazze sınırında düzenlenen...

İsrailli-ABD’li Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail’le ilgili yaptığı son açıklamalarının ardından Filistin’deki bir film festivaline davet edildi.

Ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail-Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında yaşanan son olaylar nedeniyle Yahudi Nobeli olarak anılan ’Genesis Ödülü’ törenine katılmayacağını açıklamıştı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki bugün yaptığı açıklamada, Portman’ın bu ödülü almayı reddettiğinde, İsrail tarafından eleştirildiğini ifade ederek “İşgale karşı güçlü görüşleri var, buna saygı duyuyoruz ve onu bir Filistinli film festivaline davet ettik“ dedi.

Kudüs doğumlu sinema oyuncusu Natalie Portman’ın Genesis ödül törenine katılmama kararı üzerine Haziran ayında Kudüs’te yapılması planlanan tören iptal edilmişti.