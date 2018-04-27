GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 15:22

Natalie Portman’a Filistin’deki film festivalinden davet

İsrailli-ABD’li Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail’le ilgili yaptığı son açıklamalarının ardından Filistin’deki bir film festivaline davet edildi.Ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail-Gazze sınırında düzenlenen...

Natalie Portman'a Filistin'deki film festivalinden davet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsrailli-ABD’li Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail’le ilgili yaptığı son açıklamalarının ardından Filistin’deki bir film festivaline davet edildi.

Ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, İsrail-Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında yaşanan son olaylar nedeniyle Yahudi Nobeli olarak anılan ’Genesis Ödülü’ törenine katılmayacağını açıklamıştı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki bugün yaptığı açıklamada, Portman’ın bu ödülü almayı reddettiğinde, İsrail tarafından eleştirildiğini ifade ederek “İşgale karşı güçlü görüşleri var, buna saygı duyuyoruz ve onu bir Filistinli film festivaline davet ettik“ dedi.

Kudüs doğumlu sinema oyuncusu Natalie Portman’ın Genesis ödül törenine katılmama kararı üzerine Haziran ayında Kudüs’te yapılması planlanan tören iptal edilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku