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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:26

NATO tatbikatı İsveç ve Danimarka’da trafiği felç etti

25 Ekim’de Norveç’te başlayacak olan NATO’nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan ülkelerin askerleri ile askeri teçhizatlarının nakliyesi Danimarka ve İsveç trafiğini felç etti.25 Ekim’de Norveç’te başlayacak...

NATO tatbikatı İsveç ve Danimarka'da trafiği felç etti
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25 Ekim’de Norveç’te başlayacak olan NATO’nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan ülkelerin askerleri ile askeri teçhizatlarının nakliyesi Danimarka ve İsveç trafiğini felç etti.

25 Ekim’de Norveç’te başlayacak olan NATO’nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına katılacak olan 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla zırhlı aracın geçişleri Danimarka ve İsveç üzerinden başladı. Geçişlerin başlamasının ardından Danimarka’nın Jutland Adası’ndan Zeland’a burdan da İsveç’e giden otoyol ağını kullanan NATO birlikleri için güzergâh üzerinde alınan güvenlik önlemleri nedeni ile trafik felç oldu.

Farklı ülkelerden yola çıkarak Almanya üzerinden gelen ağır askeri vasıtalar, NATO tatbikatına katılmak üzere önce Danimarka’dan İsveç’e geçiyor daha sonra ise Norveç’e doğru ilerliyor.

Tatbikat İskandinavya ağırlıklı

Tatbikat, kısmen Kuzey Atlantik ile Baltık Denizi’nin çevresindeki bölgeler, İzlanda, Finlandiya ve İsveç’in hava sahası dâhil olmak üzere ana saha olarak Norveç’te gerçekleşecek. 45 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan tatbikat NATO’nun bu zamana kadar en büyük tatbikatı olarak değerlendiriliyor.

Tatbikat sadece savunma amaçlı

NATO yetkilileri müttefik Norveç’in egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı NATO birliklerinin buna askeri açıdan nasıl tepki vereceklerine dair bir alıştırmanın yapılacağını belirtti. 7 Kasım’a kadar sürecek olan tatbikatta 5. Madde olarak bilinen ve uygulanacak olan senaryo ise, olası bir NATO müttefikine dış güçler tarafından gerçekleştirilecek olan bir saldırıda nasıl müdahale edileceği.

Basına tatbikat ile ilgi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatı sadece savunma amaçlı olarak tanımladı. Stoltenberg, ”NATO bu tatbikatla doğru birlikleri zamanında, doğru yere nakletme kapasitesini denetime tabi tutacak” ifadelerini kullandı.

Rusya hedef düşman!

Yapılan açıklamalarda Rusya’nın geçen ay 300 bin asker ile dev bir tatbikat yaptığını duyurması üzerine NATO’nun gerçekleştirilecek tatbikatın Rusya ile yaşanacak olası bir askeri soruna odaklanacağını belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama

Rusya yönetimi, NATO’nun tüm bu hazırlıklarının dostane bir yaklaşım sergilemediğini duyururken, ileride olası bir tehdit durumuna yönelik gereken önlemleri alacaklarını duyurdu.
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