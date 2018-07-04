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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:15

Nazım Maviş mazbatasını aldı

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş mazbatasını aldı.24 Haziran’da yapılan seçimlerde AK Parti’den yeniden Sinop milletvekili seçilen Maviş, mazbatasını almak üzere partililer ile birlikte Sinop Adliyesine geldi. İl Seçim Kurulundan...

Nazım Maviş mazbatasını aldı
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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş mazbatasını aldı.

24 Haziran’da yapılan seçimlerde AK Parti’den yeniden Sinop milletvekili seçilen Maviş, mazbatasını almak üzere partililer ile birlikte Sinop Adliyesine geldi. İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Nazım Maviş, burada yaptığı konuşmada, ”Cumhurbaşkanımızın beni layık görmesi, vatandaşlarımızın beni seçmesi, milletimizin teveccüh göstermesiyle Sinop’ta ilk defa AK Parti’den ikinci dönem milletvekili olarak listelere giren ve seçilen milletvekiliyim. Çok şükür, milletimiz nasıl taktir eder bilemiyorum ancak çıraklık dönemini atlattığımı düşünüyorum. Sinop bundan sonra çok daha güzel yatırımlar alacaktır. Sinop’ta güzellikler olacaktır. Önümüzdeki günlerde Sinop’ta bir şehircilik kurultayı düzenlemeyi hedefliyoruz. Burada şehirciliğin nasıl olması gerektiğini, Sinop’ta yerel yönetimlerin nasıl başarılı olması gerektiğini, Sinop’un nasıl bir şehir vizyonu üretmesi gerektiğini paylaşacağız. Sinoplular hiç endişe etmesin. Ak kadroların elinde önümüzdeki günlerde de daha güçlü bir şekilde daha güçlü bir şehir, marka bir şehir olarak yoluna devam edecek" dedi.
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