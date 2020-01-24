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24 Ocak 2020 Cuma 16:45

Ne İçin Lokma Dökülür?

Osmanlı sarayından günümüze kadar gelmeyi başaran lokma ne için dökülür?

Ne İçin Lokma Dökülür?
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Oldukça eski bir tatlı türü olan Lokma tatlısı, şerbetli tatlılar sınıfında yer alan ancak günümüzde şerbetsiz olarak da tüketilen bir tatlı çeşididir. Pek çok sebep için dökülen lokmada özellikle dini sebepler ön plana çıkmaktadır. Lokmacı ile arzuladığınız lokmayı kısa zamanda tedarik edebilirsiniz.

Şerbetli ve şerbetsiz olarak 2 çeşit lokma çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan şerbetli olana lokma denirken şerbetsiz olan ise halk arasında pişi olarak anılır. Aslına bakarsanız bu işte şerbetten başka da bir fark bulunmaz. Tamamıyla Türk mutfağına özgü bir tatlı çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı sarayından günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. En önemli özelliklerden bir tanesi rakibi olduğu diğer tatlılara göre çok daha hafif olması ve fazla yendiği zamanlarda dahi rahatsızlık vermemesi olarak ön plana çıkar.

Lokma Neden Dökülür?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi özellikle dini sebeplerle dökülür. Bunlara hayır lokması ismi verilir. İsterseniz lokma ne zamanlar dökülür konusunu sizlere biraz maddelerle anlatalım.

  • Vefat eden bir kişinin yıl dönümlerinde,
  • Sünnet düğünlerinde,
  • Bir nevi hayır amaçlı (hastanede yatan bir tanıdığı olan kişi varsa o iyileşsin diye)
  • Cami çıkışlarında dağıtılan lokma vefat eden birinin 52’sinde.

Yukarıdaki sebepler eşliğinde lokmacı tarafından dökülen bu tatlı ile birlikte yaptıran kişiler manevi olarak huzura ererler. Bu durumda elde edilen huzur ve sevap olacağı için hem yaptıran kişi hemde yiyen kişinin sevap kazandığına inanılır.

Günümüz koşullarında lokma döktürmek artık çok basit. Bu işi meslek olarak yapan firmalar araçları ile istediğiniz yerlere gelerek mobil hizmet sağlamaktadırlar. Yerinde hayır lokması döken bu insanlar ile birlikte sizlerde arzuladığınız sevaba ulaşabilirsiniz. Mobil olarak hizmet verilen bu işlemlerde çağıracağınız firma sizin adınıza her şeyi düşünmektedir. Profesyonel olarak hizmet veren firmalarda çatal, peçete gibi şeylerde bulunur. Eskiden olduğu gibi zor günlerde birde ev hanımlarını bu işlerle uğraştırmak yerine tamamen rahat ve uygun fiyatlar ile birlikte günümüzde bu işi ustasına bırakmak gerçekten en doğru hareketlerin başında gelecektir.

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