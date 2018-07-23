NEVÜ Senatosu 8 dilde İsrail’i kınadı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Senatosu, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen “Yahudi Ulus Devleti Yasası”nı 8 dilde aldığı kararla kınadı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlayarak iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan “Yahudi Ulus Devleti Yasası”na tepki için Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda ve görüşmeler sonunda 23/07/2018 tarih 2018.12.109 sayılı senato kararı ile İsrail, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İbranice, İngilizce ve Rusça dillerinde kınandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kınama kararı şöyle:

“İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil, uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Rektörler ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiilen Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail’i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz.”