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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:33

Nihat Hoca Uludağ Üniversitesi’nde anıldı

Geçen hafta hayata veda eden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nihat Özyardımcı için anma töreni düzenlendi.Rektörlük binasında gerçekleştirilen törene ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Tıp...

Nihat Hoca Uludağ Üniversitesi'nde anıldı
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Geçen hafta hayata veda eden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nihat Özyardımcı için anma töreni düzenlendi.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen törene ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Tıp Fakültesi’nden onlarca doktor katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, kendisini yakinen tanımasa bile asistan olduğu dönemde çok defa karşılaştıklarını söyledi. Nihat Özyardımcı’nın yürüyüşü ve tavırlarıyla hoca olduğunu her zaman hissettiren bir şahsiyet olduğunu belirten Dekan Ekrem Kaya, “Zaman içerisinde çok güzel bir klinik oluşturmuş. Şimdiye kadar 70 tane uzman vermiş. Hocalar yetiştirmiş, hocaların hocası olarak buradan ayrılmış bir kişiydi. Çok iyi bir hoca, çok iyi bir baba ve çok iyi bir insan olduğuna inanıyorum. Kendisi hakkında hiçbir zaman olumsuz bir şey duymadık. Buradaki görevini en iyi şekilde tamamladı, emekliliğini doyasıya yaşadı ve geçen hafta hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Törenimize katılan bütün misafirlerimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Töreni düzenleyen Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ ise Nihat Özyardımcı’nın öğrencilerinden birisi olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Prof. Dr. Mehmet Karadağ, Nihat Özyardımcı’nın hayat hikâyesini paylaştı.
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