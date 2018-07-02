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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:19

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu nefes kesti

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, “Nirengi” isimli özel gösteri ile gönülleri bir kez daha fethetti.Merinos AKKM’de gerçekleşen gösteriye ilgi büyüktü. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisini çok sayıda davetlinin yanı sıra...

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu nefes kesti
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Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, “Nirengi” isimli özel gösteri ile gönülleri bir kez daha fethetti.

Merinos AKKM’de gerçekleşen gösteriye ilgi büyüktü. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisini çok sayıda davetlinin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanvekili Nilgün Berk ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıcı da izledi. Gecede, master, gösteri ve yıldız grupları Anadolu’nun dört yöresinden gösteriler sundu. Gösterinin ilk bölümünde Master Grubu, Marmara’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Karadeniz ve Balkanlar’a kadar bütün yörelerden kesitler sundu. İkinci bölümde de Nilüfer Halk Dansları Topluluğu Gösteri ve Yıldız Grubu, Aydın, Van, Fethiye, Anamur, Bursa, Karadeniz yörelerinin yanı sıra semah, gavallı, oryantal ve roman dansı sundu. Gecenin finalinde “Nirengi” adı verilen gösteri yapıldı.

Gösterinin sununda eğitmenleri ve dansçıları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kutlayan Nilüfer Belediye Başkanvekili Nilgün Berk, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun kurulduğu 2001 yılından bu güne kadar Türkiye birinciliği ve Dünya birinciliğini kazanarak Nilüfer’in gurur kaynağı olduğunu belirtti.
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