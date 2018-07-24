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24 Temmuz 2018 Salı 20:26

Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer'de su kesintisi
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından İhsaniye Mahallesi Leylak Sokak’ta bir aboneye içme suyu bağlantısı çalışması yapılacağı için İhsaniye Mahallesi F.S.M. Bulvarı İzmir yolu Caddesi, 2.Dilek Sokak, Ş.J.Astsb. Zeki Burak OKAY Caddesi, 2. Er Sokak, İdil Sokak arasında kalan bölge, Karaman Mahallesi Kültür Caddesi, Kafkas Sokak ve civarında 25 Temmuz Çarşamba 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Yine Nilüfer’de Demirci Mahallesi, Çalı Mahallesi, Yaylacık Mahallesi, Tahtalı Mahallesi ve civarında ise 26 Temmuz Perşembe günü, 08.00-22.00 saatleri arasında da su kesintisi yapılacak.
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