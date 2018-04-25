Nilüfer’e yeni kardeş

Nilüfer Belediyesi, Bosna Hersek’in Zavidovici Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Nilüfer’in kardeş şehir sayısı 27’ye çıktı.

Nilüfer Belediyesi kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediyesi’nin, 2016 yılında Bosna Hersek’in Zavidovici Belediyesi ile hayata geçirdiği iş birliği protokolü ile başlayan iki ilişkiler, imzalanan kardeş şehir protokolü ile güçlendi. İki şehir arasında protokol imzalanmadan önce Başkan Bozbey, Zavidovici Belediyesi heyetini Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic, Zavidovici Belediye Başkan Yardımcısı Nermin Cahtorovic, Bursa Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Kosova, Zavidovici Kovaci Okul Müdürü Midhat Mujanovic ile Zavidovici Kültür Folklör Ekibi, Başkan Mustafa Bozbey ile makamında bir araya geldi.

Barışın, dostluğun şehri Nilüfer’de anlamlı bir protokol için bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Bosna Hersek Cumhuriyeti’nden Zavidovici kenti ile bir süredir devam eden ikili ilişkilerimizi kardeş kent protokolü ile daha da güçlendirecek adımı atıyoruz. Nilüfer Belediyesi ile Zavidoviçi Belediyesi arasında 2016 yılında iş birliği protokolü imzalamıştık. Bu protokol çerçevesinde geçen yıl Kardeşlik Köprüsü Projemizi tamamladık. Zavidoviçi’de bulunan Kovaçi İlköğretim Okulu’nun sel felaketinden dolayı kullanılamaz hale gelen spor salonunu onardık. Yeniden kullanılır hale gelen bu salon, bizlerin de katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Bu bizim için mutluluk vericiydi çünkü bizim en büyük hedefimiz, çocukların sanatın yanı sıra mutlaka sporun da bir dalıyla ilgilenmesidir. Bu hedef doğrultusunda, Zavidoviçi kentine katkıda bulunmak da Nilüfer Belediyesi olarak bizlere, onur duygusunu yaşattı. Ayrıca ayırdığımız bütçe de Kovaçi okulunun acil bakım ve onarım ihtiyaçları için kullanılacak” dedi.

İmzalanan protokolle Bosna Hersek Cumhuriyeti ile uzun yıllar süren dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracaklarını ifade eden Bozbey, “Bu protokol aracılığıyla Zavidovici kentinde yaşayan bütün kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. İstiyoruz ki, Nilüfer halkı ile Zavidovici kenti halkı arasında barış, kardeşlik, sevgi duyguları güçlensin. Bu kardeşlik dünyaya umut olsun, örnek olsun. İki kardeş kent olarak, sportif, kültürel, eğitim, sosyal hizmetler, ekonomik, kalkınma, toplumsal gelişim ve yenilenebilir enerji konularında bilgi birikimlerimizi birbirimize aktaracağız. Böylece iki belediyenin daha fazla gelişmesine katkıda bulunacağız. Bu imza Nilüfer’in kardeş şehir sayısı 27’ye çıkıyor.

Kardeş kentlerimizin hepsi bizim için aynı değerde. Hepsiyle kültürel, sportif ve sosyal alanlarda iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bunların en önemlilerinden biri de her yıl iki önemli bayramımızı kapsayan Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri oldu. Bu yıl 17’incisini düzenlediğimiz şenliklere kardeş kentlerimizden de öğrenciler geliyor. Böylece dünyanın farklı kentlerinden çocuklar, gençler spor yaparak tüm dünyaya barış mesajları veriyorlar. Gelecek yıl Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde Zavidoviçi kentinden gelecek sporcuları da ağırlamayı umut ediyoruz” diye konuştu.

Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic de imzalanan protokolden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Nilüfer Belediyesi ile iki yıldır çok sıcak ve güçlü bir bağ kurduk. Başkan Bozbey bize verdiği sözleri hep tuttu. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Birlikte her alanda güzel projeler ve işbirliğine imza atacağız. Bu protokol çok insanı mutlu etti. Başkan Bozbey ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki başkan protokole imza atarak Nilüfer ve Zavidovici’yi kardeş şehir olarak ilan etti.