Nogay Türkleri Futbol Ligi’nin 7. sezonu başladı

Nogay Türkleri’nin düzenledikleri Nogay Türkleri Futbol Ligi’nin 7. sezonu Ankara’da düzenlenen törenle başladı. Bu yıl lige Nogay Türkleri’nin tanıtımına sağladığı katkı nedeniyle Arslanbek Sultanbekov’un adı verildi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen Nogay Türkleri Futbol Ligi, Ankara’da düzenlenen törenle başladı. Bu yıl ki sezona Nogay Türkleri’nin tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle Arslanbek Sultanbekov’un adı verildi. Geçen yıl Nogay hanlarından Edige Han’ın ismi verilmişti.

Türk dünyasının ünlü sanatçısı, Türkiye’nin yakından tanıdığı Nogay halk ozanı Arslanbek Sultanbekov’un adını taşıyan bu sezonda 10 takım ter dökecek. Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen Nogay Türkleri Futbol Ligi, her sezonda Nogay Türkleri’nin tarihlerinde yer alan önemli şahsiyetlerin isimlerini lige verme kararı almıştı.

Sezonun açılış konuşmasını yapan Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Ömer Aktürk, geçen yıllarda kazandıkları deneyimlerle ve Spor Toto’nun da destekleriyle Nogay Türkleri Futbol Ligi’ni her yıl biraz daha profesyonel hale getirdiklerini belirtti. Aktürk, "Geçen yıl Edige Han’ın adını taşıyan sezonun ardından bu yıl Türkiye’de ve dünyada Nogay Türkleri’nin tanınmasında ve tanıtılmasında çok büyük katkıları olan Türk dünyasının yıldızı Arslanbek Sultanbekov’a vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek için kendisinin adını verdik" dedi.

Açılış törenine Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerinin yanısıra çok sayıda Nogay Türkü ve konuklar katıldı.