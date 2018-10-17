GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:18

Nogay Türkleri Futbol Ligi’nin 7. sezonu başladı

Nogay Türkleri’nin düzenledikleri Nogay Türkleri Futbol Ligi’nin 7. sezonu Ankara’da düzenlenen törenle başladı. Bu yıl lige Nogay Türkleri’nin tanıtımına sağladığı katkı nedeniyle Arslanbek Sultanbekov’un adı verildi.Bu yıl 7....

Nogay Türkleri Futbol Ligi'nin 7. sezonu başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nogay Türkleri’nin düzenledikleri Nogay Türkleri Futbol Ligi’nin 7. sezonu Ankara’da düzenlenen törenle başladı. Bu yıl lige Nogay Türkleri’nin tanıtımına sağladığı katkı nedeniyle Arslanbek Sultanbekov’un adı verildi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen Nogay Türkleri Futbol Ligi, Ankara’da düzenlenen törenle başladı. Bu yıl ki sezona Nogay Türkleri’nin tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle Arslanbek Sultanbekov’un adı verildi. Geçen yıl Nogay hanlarından Edige Han’ın ismi verilmişti.

Türk dünyasının ünlü sanatçısı, Türkiye’nin yakından tanıdığı Nogay halk ozanı Arslanbek Sultanbekov’un adını taşıyan bu sezonda 10 takım ter dökecek. Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen Nogay Türkleri Futbol Ligi, her sezonda Nogay Türkleri’nin tarihlerinde yer alan önemli şahsiyetlerin isimlerini lige verme kararı almıştı.

Sezonun açılış konuşmasını yapan Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Ömer Aktürk, geçen yıllarda kazandıkları deneyimlerle ve Spor Toto’nun da destekleriyle Nogay Türkleri Futbol Ligi’ni her yıl biraz daha profesyonel hale getirdiklerini belirtti. Aktürk, "Geçen yıl Edige Han’ın adını taşıyan sezonun ardından bu yıl Türkiye’de ve dünyada Nogay Türkleri’nin tanınmasında ve tanıtılmasında çok büyük katkıları olan Türk dünyasının yıldızı Arslanbek Sultanbekov’a vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek için kendisinin adını verdik" dedi.

Açılış törenine Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerinin yanısıra çok sayıda Nogay Türkü ve konuklar katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku