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16 Ekim 2018 Salı 10:40

Norveçli kadınlar örgü gününde buluştu

Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan Norveçli kadınlar ördükleri örgüleri Nepal’deki bir hastaneye yeni doğan bebekler için gönderiyor.Kemer’de yaşayan Norveçli kadınlar örgü günleri kapsamında her hafta Çamyuva’da bir araya geliyor....

Norveçli kadınlar örgü gününde buluştu
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Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan Norveçli kadınlar ördükleri örgüleri Nepal’deki bir hastaneye yeni doğan bebekler için gönderiyor.

Kemer’de yaşayan Norveçli kadınlar örgü günleri kapsamında her hafta Çamyuva’da bir araya geliyor. Her hafta pazartesi günleri bir araya gelen Norveçli kadınlar tamamladıkları örgüleri Nepal’deki bir hastaneye yeni doğan bebekler için gönderiyorlar. Bir araya gelip sohbet etme imkanı bulan Norveçli kadınlar, bugüne kadar ördükleri çok sayıda kazak, atkı, şal gibi örgüleri Nepal’e ulaştırdıklarını söylediler.

Mekan sahibi Ramazan Bavkır ile bu etkinliğe konuk olan Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, “Bugün Çamyuva’mıza değer katan yurt dışından gelmiş yatırım yapmış aileler ile bir araya geldik. Bu ailelerimiz yaklaşık beş yıldan bu yana buradalar ve mülk edindiler. Kemer’e değer katıyorlar. Kemer’deki işletmelerin, yatırımların artması ve daha iyi gitmesinde katkıları büyük” dedi.
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