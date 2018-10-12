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12 Ekim 2018 Cuma 15:59

Nusaybin’e gelen turistler davul zurnayla karşılandı

İzmir’den Mardin’in Nusaybin ilçesine gelen turist kafilesi davul, zurna ve kemençeyle karşılandı.İzmir’den Gezi Ekibi tarafından Nusaybin’e getirilen yerli turist kafilesini taşıyan otobüs, ilçe çarşısı girişinde Esnaf ve Sanatkarlar...

Nusaybin'e gelen turistler davul zurnayla karşılandı
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İzmir’den Mardin’in Nusaybin ilçesine gelen turist kafilesi davul, zurna ve kemençeyle karşılandı.

İzmir’den Gezi Ekibi tarafından Nusaybin’e getirilen yerli turist kafilesini taşıyan otobüs, ilçe çarşısı girişinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ve esnaflar tarafından davul, zurna ve kemençeyle karşılandı. İlk etapta şaşkınlık yaşayan turist kafilesi karşılamanın kendileri için yapıldığını görünce büyük sevinç yaşadı. NESO Başkanı Özel ve esnaflara teşekkür eden turist kafilesi, Nusaybin’e gelirken tereddütleri olduğunu ancak ilçeyi görünce geç geldiklerine üzüldüklerini dile getirdi.

Gezi Ekibi Rehberi Mustafa Başak’ın Nusaybin’i anlatan kısa bir tanıtımından sonra konuşan NESO Başkanı Ömer Özel, daha önce Çanakkale, İstanbul ve Türkiye’nin değişik kentlerinden yerli turistleri ağırladıklarını hatırlattı. Bugün de aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Özel, "İzmir’den çok değerli misafirlerimiz geldi. Nusaybin’de STK’lar ve Nusaybin esnafıyla onları karşıladık. Nusaybin’de herkesin bir evi bir kapısı var. Nusaybin’deki bütün evler misafirlerimizin hizmetindedir. Kürt, Türk, Arap, Çerkez hepimiz kardeşiz. İlçemiz huzur şehridir, medeniyet şehridir. Nusaybinimiz Güneydoğunun Paris’idir. Herkes mutlaka Nusaybin’e gelip tarihi yerlerini, dünyanın ilk üniversitesini görmelerini istiyoruz. Her gün misafirlerimiz gelsin biz her gün karşılamaya hazırız" dedi.

Turist kafilesi daha sonra ilçe çarşısında alışveriş yaptı.
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