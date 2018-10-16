NUSRET-2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı İzmir Körfezi’nde

NUSRET-2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, 15-25 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde üç safhada icra edilecek. Tatbikata, 11 ülkeden 52 gözlemci ve üç karargah subayı iştirak edecek.

NUSRET-2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde NATO unsurları, Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer/uçar birliklerle dost ve müttefik ülkelerden gözlemcilerin katımıyla 15-25 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde icra ediliyor. Tatbikatın amacının, katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olarak belirtildi.

Tatbikatın başlamasıyla TCG Bayraktar gemisinde basın brifingi verildi. Brifingi, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Reisoğlu okudu. Basın brifinginde, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve çeşitli ülkelerden katılımcılar da bulundu.

52 gözlemci, üç karargah subayı

Türkiye ev sahipliğinde İzmir Körfezi’nde gerçekleşecek NUSRET-2018 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlanıp icra edilecek. Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından Almanya’ya ait bir komuta gemisi ile Fransa, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan’dan altı mayın avlama gemisi, ayrıca Romanya’dan bir yardımcı sınıf gemi, Romanya ve Yunanistan’dan iki patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecek. Tatbikata ayrıca Türkiye’den 1. ve 2. arama tarama filotillası komodorları ve eğitim filotillası komodoru emrinde bir komutan kontrol gemisi, bir korvet, bir karakol botu, yedi mayın avlama gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığından iki sahil güvenlik botu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu F-16 ve bir C-130 nakliye uçağı, bir helikopter, bir sualtı savunma görev timi, bir hafif otonom sualtı aracı ile video foto çekim ekibi katılacak. Tatbikata, 11 ülkeden 52 gözlemci ve üç karargah subayı da iştirak edecek.

Tatbikatın üç safhası olacak

Tatbikat, Mayın Filosu Komutanlığınca TCG Bayraktar Kontrol Merkezi tarafından sevk ve iare edilecek. Tatbikat üç safhada gerçekleşecek. Birinci safha liman eğitimleri ve hava ve su üstü unsurları tarafından icra edilecek mayın döküş harekatını içerecek. İkinci safha, mayın karşı tedbirleri harekatının icra edileceği safha olacak. Bu safhada tatbikatın birinci safhasında dökülen eğitim mayınları, mayın avlama gemileri tarafından sonarlar ile tespit edilecek. Mayın harbi dalgıçları ve insansız sualtı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince insansız otonom sualtı araçları tespit ve teşhis maksadıyla ekinliklerde kullanılacak. Ayrıca gemilere önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı Kara Kuvvetleri koruma eğitimleri de icra edilecek. Üçüncü safha denizde fotoğraf çekimi, tatbikat değerlendirme toplantısı, İzmir Limanı ziyareti kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsıyor.