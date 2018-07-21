O-3 Otoyolu Bağcılar Kavşağı’nda trafik rahatlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak için önemli bir kavşakta daha çalışma başlatıyor. O-3 Bağcılar bölgesinde Yanyol ve U dönüşü (400 metre uzunluğunda) tamamlandığında, trafik akışı rahatlayacak ve inşaatı devam eden metro istasyonuna ulaşım kolaylaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak için önemli bir kavşakta daha çalışma başlatıyor. O-3 Bağcılar bölgesinde Yanyol ve U dönüşü (400 metre uzunluğunda) tamamlandığında, trafik akışı rahatlayacak ve inşaatı devam eden metro istasyonuna ulaşım kolaylaşacak.

İBB trafiğe rahatlatmak için O-3 Otoyolu Bağcılar Kavşağı’nda çalışma başlatıyor. Yapılacak çalışmayla birlikte Bağcılar O-3 Kuzey Yanyol U dönüşü ile Aksaray’dan İSTOÇ istikametine doğru devam eden otoyol trafiğinin, Bağcılar Göztepe Mahallesi’ne ve Tavukçu Deresi yoluna ulaşım mesafesi kısalacak ve trafik yoğunluğu azalmış olacak.Aksaray ve Otogar yönünden gelen trafik akışı ise Mahmutbey kavşağına girmeden Bağcılar Göztepe Mahallesi’ne geçiş sağlayabilecek. Yüzyıl Mahallesi’ne bağlanan TEM otoyolu bağlantısı da rahatlamış olacak. 23.07.2018 Pazartesi günü başlayacak olan çalışmaların üç aya içinde bitilerek kavşağın hizmete alınması planlanıyor.Kavşak çalışmasının yapılacağı U dönüşüne denk gelen bölgede bulunan 55 adet ağaç, özel makineler ile sökülerek başka yerlere dikilecek. Ağaç taşıma çalışmaları İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Tolga Öztürk ve Öğretim Üyesi Dr. Necmettin Şentürk’ün hazırladığı raporlar doğrultusunda yapılacak.

Uygulama aşaması ise şu şekilde gerçekleşecek:

"1 Ağaçların taşınması özel ağaç nakil araçları ile yapılacak.

2. Ağaç taşıma işlemi yapılmadan önce ağaçların kök-dal dengelerini korumak için taç budaması yapılacak.

4. Taşıma işlemi 23.07.2018 Pazartesi günü başlayacak.Taşıma işleminden sonra kavşak inşaatına başlanacak.

6. Ağaçlar Evren Mahallesi Çakır Sokak’ta İBB Park Bahçeler Müdürlüğü’nün göstermiş olduğu alana dikilecek.

7. 30 çapından büyük ağaçlar için rootball tekniği ile taşıma yapılacak olup, daha küçük olan ağaçlar mekanik ağaç taşıyıcılarımız ile taşınacak".