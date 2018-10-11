O bebeğin diğer dişleri de çekilecek

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 9 dişiyle dünyaya gelmesi sonrası şaşkına dönen doktorlar tarafından 2 dişi çekilen bebeğin kalan dişlerine de ilerleyen süreçte müdahale edileceği bildirildi.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde doğum yapan 30 yaşındaki Seda Kar’ın dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen kız çocuğunun yapılan kontrolünde 9 dişinin olduğu fark edildi. Bu durum hem doktoru hem de bebeğin ailesini hayrete düşürdü. Bebeğin 9 dişinin olmasının şaşırtıcı bir durum olduğunu belirten Başhekim Uzman Dr. Selçuk Sezikli, “Ağzında 9, 10 adet ‘natal diş’ dediğimiz diş tespit edildi. Bu nadir görülen bir durum. Daha önceki benzer doğumlarda önce 2 ‘natal diş’ tespit edilmiş. Buradaki en büyük farklılık sayısı itibariyle neredeyse alt damağı dolduracak şekilde. Bunlardan iki tanesine çok ön planda olduğu ve emzirmeyi bozacağı ve düşüp soluk borusuna kaçma ihtimalinden dolayı diş hekimlerimiz tarafından hemen müdahale edildi” dedi.

Böyle bir vaka ile ilk defa karşılaştıklarını ve ağırlığı 2 kilo 800 gram, boyu ise 48 santimetre olan bebeğin sağlığının gayet iyi olduğunu belirten Başhekim Sezikli, “Daha sonrasında takiplerde diş hekimi arkadaşların uygun gördüğü durumlarda daha çok belirginleşip emmede belli problemlere sebep verdikçe diğer dişlere de zaman içerisinde müdahale edilecek” diye konuştu.