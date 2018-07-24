O paranın sahibiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Ankara’dan satın aldığı otomobilde para bularak sahibine ulaştıran Mahmut Selçok, "Kendisi kanser hastasıydı, çıkmak istemedi. Parayı biz yeğenine teslim ettik. Görüntüdeki kişi paranın asıl sahibi değil, yeğeni" dedi.

İki hafta önce Ankara’dan aldığı otomobilde para bulan ve sahibine teslim eden Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Personeli Mahmut Selçok, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile görüştü. Fahrettin Poyraz, "Mahmut arkadaşımızı, bizi biz yapan değerleri yaşattığı için hem şahsını, hem ailesini hem de Tarım Kredi camiasını onurlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Poyraz, toplumda bu güzel örneklerin artmasını temenni ederek, Selçok’a plaket verdi.

Selçok ise "Ben üstüme düşeni yaptım. Eminim ki Tarım Kredi çalışanlarının hepsi yapardı. İnsanın dişinden tırnağından artırdığı birikimini almak, kullanmak bize yakışmazdı, iade ettik. Yine aynı şey başımıza gelse yine aynı şekilde davranırız" ifadelerini kullanarak, Fahrettin Poyraz’a teşekkür etti.

Plaket takdiminin ardından açıklamada bulunan Selçok, başından geçen olayı şu sözlerle anlattı:

"İki hafta önce Ankara’ya gelmiştik. Geldik, baktık, hoşumuza gitti, araba aldık. Arabayı alıp Çorum’a gittik. İki hafta sonra Ankara’dan, eski sahibinden bir telefon geldi. Araçta kıymetli bir şeylerinin olduğunu söyledi. Ben de nerede olduğunu sorduğumda yerini tarif etti. Baktık, parayı bulduk. Önce saydık, ne kadar olduğunun teyidini aldık. Onlara ait olduğunu anladığımız zaman da kendilerini memleketimize davet ettik, geldiler, teslimatını yaptık. Onlar da teşekkür etti."

Selçok, bu durumun hem paranın sahibi hem de kendisi açısından zor bir durum olduğunu belirterek, "İnsanın nefsi var. Para girmedi mi bazı şeyler belli olmuyor ama bize yakışan ve düşen o parayı sahibine teslim etmekti çünkü zaten biz bu kurumda çalıştığımızda için bazı şeyler emanet ediliyor. O da aynı şekilde bir emanetti. Sahibine teslim oldu" ifadelerini kullandı.

Bulduğu paranın miktarını paylaşmayan Selçok, parayı şoför koltuğunun arkasındaki bölümde kitapçığın arasında bulduğunu kaydetti.

Paranın asıl sahibi Temel değil

Parayı Murat Temel’e teslim eden Selçok, paranın sahibiyle telefonda konuştuğunu dile getirerek, "Kendisi kanser hastasıydı, çıkmak istemedi. Parayı biz yeğenine teslim ettik. Görüntüdeki kişi, paranın asıl sahibi değil, yeğeni. Kendisi çıkmak istedi. Bunu da ilk defa burada söylemiş olayım. Bir de kendisi, ‘esnaf olduğu için bu olaydan ötürü dalga geçerler’ dedi. Çıkmak istemedi. Yeğenine teslim ettik. Olayın özü budur" şeklinde konuştu.