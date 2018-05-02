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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:06

O Tim Afrin’deki görevini tamamlayıp döndü

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunanları yakalayan ve 3 ay önce de Afrin’e giden 22 kişilik Polis Özel Harekat Timi, görev yeri Bingöl’e döndü.

O Tim Afrin'deki görevini tamamlayıp döndü
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Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunanları yakalayan ve 3 ay önce de Afrin’e giden 22 kişilik Polis Özel Harekat Timi, görev yeri Bingöl’e döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz darbe gecesinde suikast hazırlığı yapan hainleri yakalayan ve 22 Şubat tarihinde Zeytin Dalı operasyonu için Afrin’e giden 22 kişilik Özel Harekat Timi döndü. Timi Bingöl Valisi Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, silah arkadaşları ve vatandaşlar Özel Harekat Şube Müdürlüğünde karşıladı.

22 kişilik Bingöl Özel Harekat Timinin sağ salim döndüğünü ifade eden Vali Mantı, "22 Şubat’ta Afrin’e gönderdiğimiz 22 özel harekatçı kardeşimizi bugün sağ salim aramızda görmekten son derece mutluyuz. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

"Görevlerini son derece fedakarlık içinde yerine getirdiler"

Vali Mantı, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için gönüllü olarak inanın herkes gitmek istedi, buradaki arkadaşlarımız gitti. Orada görevlerini son derece fedakarlık içinde yerine getirdiler. Allah’a şükür aramıza geri döndüler. Bundan sonra da yine ülkemiz ile ilgili, ülkemizin güvenliği ile ilgili devletimiz verdiği her türlü görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. Çünkü gözlerindeki o kahramanlığı, o kararlılığı gördük. Kendilerine uzun ömürler dileriz. Ülkemizi de Allah her türlü kazadan, beladan korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

"Gereğini yapıp döndük elhamdülillah”

Afrin’den dönen timde yer alan bir Özel Harekat Polisi "3 aylık Afrin görevinden döndük. Öncelikle şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Zorlu bir görevdi fakat büyüklerimizin dediği gibi ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik ve gerçekten bir gece ansızın gittik. Giderken gereğini yapacağız ve döneceğiz demiştik ve gereğini yapıp döndük elhamdülillah" ifadelerine yer verdi.
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