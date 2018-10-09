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09 Ekim 2018 Salı 14:44

O uçak ve yolcular aranmış

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolduğu gün Türkiye’ye gelen iki uçağın kalkış öncesinde didik didik arandığı ortaya çıktı.

O uçak ve yolcular aranmış
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolduğu gün Türkiye’ye gelen iki uçağın kalkış öncesinde didik didik arandığı ortaya çıktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan’dan Atatürk Havalimanı’na inen 2 uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğu iddiası üzerine polis ekipleri akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan havalanan uçaklar için harekete geçti. Uçağın yolcuları terminal girişi binasının önünde araçtan inerek Genel Havacılık Terminal Binası’ndan alındı. Yolcuların üzeri tek tek aranırken, bagajlar da X-RAY cihazından geçirildikten sonra uçağa alındı. Bu sırada ekipler apronda bulunan ve kalkış için hazırlanan HZ-SK2 kuyruk tescilli uçağın kabin ve kargo bölümünde de arama yaptı.

Aramalar sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi. Polis ekipleri ayrıca tüm gün boyunca kamera kayıtlarını saniye saniye inceledi.
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