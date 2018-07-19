OÇEK’ten şehre estetik dokunuş

Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Çevre Kurulu (OÇEK), 2 yılda 3 bin 125 noktadaki aksaklığa anında müdahale etti.“Osmangazi’yi Seviyorum, Osmangazi’yi Güzelleştiriyorum” sloganı ile çalışan OÇEK ekipleri, daha yeşil, temiz,...

Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Çevre Kurulu (OÇEK), 2 yılda 3 bin 125 noktadaki aksaklığa anında müdahale etti.

“Osmangazi’yi Seviyorum, Osmangazi’yi Güzelleştiriyorum” sloganı ile çalışan OÇEK ekipleri, daha yeşil, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir şehir denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kamu, ticarî, endüstriyel ve özel binalar, ana ve ara arterler, açık alanlar başta olmak üzere bütün ilçe sınırlarını teftiş ederek çözüm üretiyor.

Osmangazi Çevre Kurulu, proje ortakları olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile birlikte kentin çehresine küçük dokunuşlarla vatandaşa hizmet götürüyor.

OÇEK ekipleri, 2016 yılından itibaren ilçenin farklı bölgelerinde zemin düzenleme ve bakım onarım çalışmaları kapsamında bin 770 noktada, kaldırım ve bordür yenilemesi, asfalt yama ile rögar, internet ve elektrik kapakları etrafı zemin düzenlemesi yaptı. Ekipler ayıca, 471 farklı noktada duvarlardaki uygunsuz yazıların silinmesi, okul ve resmi dairlerdeki duvar boyalarının yenilenmesi, sokak saksılarının ve sokak merdivenlerinin boyalarının yenilenmesi gibi işler yapıldı.

Bunun haricinde afiş temizleme ve ikaz levhası, merdiven, sokak, çeşme yıkama, mesken atığı, inşaat-yıkıntı ve hafriyat atıkları, kaba atık kaldırma çalışmaları, park zeminleri,park oyun aletleri düzenleme çalışmaları, işgaliye ve çevre düzeni konularında uyarı ve cezai işlemler ile engelli arabaları akü şarj istasyonlarının yenilenmesigibi çalışmalar yapan OÇEK ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sağlıklı ve güzel bir çevre elde etmenin yanında, vatandaşımızın kapısının önüne hizmet götürüyoruz. Yaya ve trafik yollarını düzenleyerek halkımızın sağlık alanında eşitlik hakkını savunuyoruz. Kazaya sebebiyet verebilecek olumsuzlukları gideriyor, insanın sağlığını kaybetmeden koruma altına alıyoruz. 2016 yılında hizmet vermeye başlayan OÇEK, şehir estetiğinin korunmasına büyük katkı sağlıyor” dedi.