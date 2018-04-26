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26 Nisan 2018 Perşembe 10:08

Öğrenciler harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, topladıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.İskenderun Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir kampanya başlatarak kendi aralarında...

Öğrenciler harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, topladıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

İskenderun Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir kampanya başlatarak kendi aralarında harçlıklarını topladı. Öğrenciler harçlıklarıyla topladıkları paraları öğretmenlerine teslim etti.

Ziraat Bankası İskenderun Şubesi önüne gelen öğrenciler topladıkları paraları, okul müdürü İbrahim Seçkin, öğretmenleri İlker Dönmezer, Ahmet Yolcu, İbrahim Gündüz, Emire Matkap ve okul aile birliği başkanı Safiye Kütük ile birlikte vezneye geçerek Mehmetçik Vakfı hesabına yatırarak bağışta bulundu.

Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu öğrencileri Tuberk Kütük, Betül Kaplan, Nurgül Taşpınar ve Enes Akınkan yaptıkları açıklamada, “Biz Afrin için para biriktirdik. Harçlıklarımızı ortaya koyarak, Mehmetçiklerimize yardım ettik. Onlar bizim kahramanlarımız. Kahramanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Askerlerimiz bizim rahat yaşamamızı sağlıyorlar. Onlara minnettarız” şeklinde konuştular.

Okul müdürü İbrahim Seçkin ise, “Öğrencilerimiz harçlıklarını toplayarak bize geldiler. Bizler de bugün burada Mehmetçik Vakfı’na yatırmak için geldik. Sınırlarımız kahramansız, kalelerimiz bayraksız olmasın diyoruz. Askerlerimizin ayağına taş değmesin, başı dik, alnı ak olsun. Onların sayesinde bizler bu ülkede rahat ve huzur içinde yaşıyoruz. Rahat uyuyoruz. Onlara minnettarız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bizim umutlarımız, yarınlarımızdır. Geleceğimizin güvencesidir. Onun için öğrencilerime, öğretmenlerime, okul aile birliğine ve mahallemiz velilerine bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Karınca kararınca bir para toplandı onu yatırmak için geldik” dedi.
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