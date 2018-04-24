Öğrencilere karne hediyesi ipek böceği

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mümin Gençoğlu İlköğretim Okulu’ndan 150 öğrenciye ipek böceği besleme seti dağıtıldı. Setler içerisinde yer alan yumurtalardan çıkacak ipek böceklerini 40 gün boyunca dut yaprağıyla besleyen çocuklar, elde ettikleri kozayı Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ederek karne hediyesi kazanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması yönünde yaptığı hamleler sürüyor. İpek böceğinin tekrar eski ününe kavuşması ve dünya vitrinlerindeki yerini alması için başta Umurbey İpek üretim Merkezi olmak üzere Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve İnegöl’de atölyeler kuran Büyükşehir Belediyesi, okullarda da gelecek nesillere bu değeri anlatmak için çabalarını sürdürüyor. ‘Bursa ipeği yeniden hayat bulacak’ ismiyle 2015 yılında başlatılan proje çerçevesinde, Mümin Gençoğlu İlkokulu’ndan 150 öğrenciye ipek böceği besleme setleri dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hançerli Medresesi’nde yapılan dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ, törende yaptığı konuşmada, Bursa’nın ipek yolu üzerinde yer aldığını ve bu nedenle ipek kültürünün geçmişten günümüze şehirde önemli yer tuttuğunu söyledi. Geçmişte koza sezonunda Koza Han’da ciddi hareketliliğin yaşandığını hatırlatan Karadağ, birçok ailenin bu dönemde geçimini kozadan sağladığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’daki ipek kültürünü yeniden canlandırmak üzere yaptığı çalışmalara da değinen Karadağ, sözlerini bitirdikten sonra öğrencilere besleme setlerini teslim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

2015 yılı itibariyle dağıtımına başlanılan besleme setlerinde 2018 yılı üretim sezonunun sona ermesiyle toplamda 4000 öğrenciye ulaşılacak. Besleme setlerindeki ipek böceği yumurtalarının ürüne dönüşmesiyle birlikte süreci tamamlayacak olan öğrenciler, kozalarını Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’ne götürerek buradan karne hediyelerini teslim alacak. ‘Bursa ipeği yeniden hayat bulacak’ isimli projeyle bu yıl 10 okulda toplam 1000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.