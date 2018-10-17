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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:10

Öğrencilerin üretim yaptığı okul 1 milyon 150 bin lira gelir elde etti

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sıra, masa ve büro malzemeleri sayesinde okul geçtiğimiz yıl 1 milyon 150 bin lira ciro elde ederken, öğrenciler de okul haçlıklarını çıkardı.Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu...

Öğrencilerin üretim yaptığı okul 1 milyon 150 bin lira gelir elde etti
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Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sıra, masa ve büro malzemeleri sayesinde okul geçtiğimiz yıl 1 milyon 150 bin lira ciro elde ederken, öğrenciler de okul haçlıklarını çıkardı.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri teorik derslerinin yanı sıra haftada 18 saat atölyede çalışarak mobilya üretiyor. Öğretmenleri gözetiminde okul sırası, masa ve büro malzemeleri gibi eşyalar üreten öğrenciler hem öğreniyor hem de para kazanıyor. Elazığ ile birlikte komşu illerden de sipariş alan okul 1 senede 1 milyon 150 bin TL ciro elde etti.

Öğrencilerin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Atölyesinde çalıştığını belirten Okul Müdürü Yavuz Yeşil Kaya, "2017 yılında okulumuz, her türlü mobilya, büro malzemeleri imalatından toplam 1 Milyon 150 Bin TL bir ciro oluşturmuştur. Bu bizim tamamen iş yükümüz ile alakalı bir rakamdır. Okulumuzda, öğretmenler ve öğrenciler ile beraber her türlü büro mobilyaları, dolaplar, masalar, ana sınıfı ürünleri ve öğrenci sıraları imal edilmektedir.Öğretmenlerimizle beraber yaklaşık her yıl 30 öğrencimiz sadece mobilya ve iç mekan tasarımı alanında üretime katkıda bulunmaktadır. Üretim yapan bu öğrencilerimiz hem teorik eğitim almakta hem de pratik eğitimini de atölyelerimiz de yapmaktadır. Bizler teminlik konusunda bazen sıkıntı yaşasak dahi döner sermaye çalışmalarından dolayı öğrencilerimiz bu teminlik sıkıntısını yaşamamaktadır. İşleri bire bir yaparak hem teoriğin yanında pratiği de yaparak öğrenmeyi tam olarak gerçekleştirmektedir. Maddi olarak da öğrencilerimiz, hem işi öğrenmekte hem de ailelerine, kendilerine az da olsa bir maddi katkı sağlamaktadır. Bu da öğrencilerimizin gelecekte bu mesleği seçmesinde ömür boyu bu mesleği sürdürmesinde önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

11. sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Cemşah Canpolat ise, "Haftada 18 saat bölüm dersi görüyoruz. Döner sermayeden ücret alıyoruz. Okul harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Yaz ayında da döner sermayede çalıştık ve bu gelirle okul harçlıklarımızı çıkardık" diye konuştu.

Mobilya bölümünde okuduğunu dile getiren Osman Yılmazyan da, "Burada hem üretim yapıyoruz, hem de döner sermayeden kendimize maddi yönden katkıda bulunuyoruz. Ayrıca bilgi ve teknik yönünden kendimizi geliştiriyoruz. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Her biri bizim için pırlanta, bize çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Hem okuduklarını hem de harçlıklarını çıkardıklarını aktaran öğrencilerden Yusuf Kenan Küçük ise bölümünü sevdiğini mühendislik fakültesi iş mekan tasarım alanı kazanmak için çalıştığını kaydetti.
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